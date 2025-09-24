Liga de Quito definirá su pase a semifinales de Copa Libertadores en Brasil, donde tiene apenas 12,9  % de rendimiento 

Los albos viajan con la ventaja del 2-0 de la ida, pero con la presión de tener que resistir en un país donde históricamente los resultados han sido esquivos.

Liga de Quito se juega este jueves 25 de septiembre uno de sus partidos más importantes del año: la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 frente al poderoso São Paulo FC, en el estadio Morumbí.

El equipo ecuatoriano viaja a Brasil con la ventaja del 2-0 conseguida en la ida, pero con la presión de tener que resistir en un país donde históricamente los resultados han sido esquivos.

Pese a que los albos han construido un nombre respetado en Sudamérica, con una Libertadores en sus vitrinas (2008) y varias finales ante clubes brasileños, el rendimiento en territorio brasileño sigue siendo una cuenta pendiente.

15 derrotas en 18 partidos

En toda su historia copera, el club albo ha enfrentado a once equipos de Brasil, siendo Santos y Flamengo los más recurrentes, con seis enfrentamientos cada uno. Pero más allá de la experiencia, los números como visitante preocupan: de 18 partidos jugados en suelo brasileño, Liga solo ha conseguido dos victorias —ante Fluminense en 2008 y Santos en 2020— y un empate con Flamengo en 2021.

El resto, un saldo adverso de 15 derrotas, con apenas 7 puntos de 54 posibles. Con estos números, su porcentaje de rendimiento en Brasil es de apenas 12,96 %, una estadística que refuerza el desafío que enfrentará este jueves ante São Paulo, donde buscará romper con esa tendencia histórica y sellar su clasificación a las semifinales del torneo continental.

¿Misión imposible?

La diferencia entre lo logrado en Quito y lo sufrido en Brasil ha sido un patrón constante. Mientras en casa Liga ha demostrado jerarquía y fortaleza, fuera de su fortín le ha costado imponerse, especialmente ante el estilo físico y vertical del fútbol brasileño.

Sin embargo, el contexto actual podría jugar a su favor: los dirigidos por Pablo Sánchez llegan motivados tras un sólido rendimiento en la ida, donde se impusieron con autoridad con goles de Bryan Ramírez y Michael Estrada, dejando sin reacción a un São Paulo que deberá remontar ante su gente.

La misión no será sencilla. São Paulo es fuerte en el Morumbí y el público paulista presionará desde el primer minuto. Pero Liga ya ha dado muestras de carácter en instancias decisivas. Su objetivo será repetir actuaciones como la de 2008, cuando resistió en el Maracaná ante Fluminense, o en 2020, cuando sorprendió al Santos en su propia cancha. (D)

Confirmado.net-El Universo