Fabricante chino de drones DJI presenta demanda contra prohibición de EEUU para importar nuevos modelos

SHENZHEN, El gigante chino de drones DJI anunció hoy martes que presentó una demanda contra la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, siglas en inglés) de Estados Unidos, tomada a finales de 2025, de incluir a los drones fabricados en el extranjero en su «Lista de equipos y servicios cubiertos».

La inclusión de drones y componentes críticos de fabricación extranjera en la lista implica que se les prohíbe recibir la autorización de la FCC, lo que de hecho impide su importación y venta en el país.

En su demanda, DJI aseveró que la decisión de la FCC presenta graves deficiencias de procedimiento y sustanciales, y argumenta que la agencia no proporcionó evidencia sustancial de que los productos de DJI representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La empresa señaló que la demanda busca proteger sus derechos legítimos y los intereses de los consumidores estadounidenses afectados por las restricciones, incluidos los usuarios del sector agrícola.

La prohibición de importación de la FCC desencadenó una ola de acaparamiento en el mercado estadounidense.

Confirmado.net – Xinhua