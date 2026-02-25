Urgente!

2025 deja récord de periodistas muertos, dos tercios a manos de Israel en Gaza
Fabricante chino de drones DJI presenta demanda contra prohibición de EEUU para importar nuevos modelos
Ley minera de Ecuador sería peligrosa para ecosistema de Galápagos, alerta legisladora
Inamhi emite aviso por condiciones extremas hasta el jueves: “Lluvias de variable intensidad” golpearán con fuerza a estas zonas del país
February 25, 2026

Fabricante chino de drones DJI presenta demanda contra prohibición de EEUU para importar nuevos modelos

  • febrero 25, 2026
  • 0
  • 107
  • 1 Min Read

SHENZHEN, El gigante chino de drones DJI anunció hoy martes que presentó una demanda contra la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, siglas en inglés) de Estados Unidos, tomada a finales de 2025, de incluir a los drones fabricados en el extranjero en su «Lista de equipos y servicios cubiertos».

La inclusión de drones y componentes críticos de fabricación extranjera en la lista implica que se les prohíbe recibir la autorización de la FCC, lo que de hecho impide su importación y venta en el país.

En su demanda, DJI aseveró que la decisión de la FCC presenta graves deficiencias de procedimiento y sustanciales, y argumenta que la agencia no proporcionó evidencia sustancial de que los productos de DJI representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La empresa señaló que la demanda busca proteger sus derechos legítimos y los intereses de los consumidores estadounidenses afectados por las restricciones, incluidos los usuarios del sector agrícola.

La prohibición de importación de la FCC desencadenó una ola de acaparamiento en el mercado estadounidense.

Confirmado.net – Xinhua

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020