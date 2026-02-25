Urgente!

2025 deja récord de periodistas muertos, dos tercios a manos de Israel en Gaza
Fabricante chino de drones DJI presenta demanda contra prohibición de EEUU para importar nuevos modelos
Ley minera de Ecuador sería peligrosa para ecosistema de Galápagos, alerta legisladora
Inamhi emite aviso por condiciones extremas hasta el jueves: “Lluvias de variable intensidad” golpearán con fuerza a estas zonas del país
February 25, 2026

2025 deja récord de periodistas muertos, dos tercios a manos de Israel en Gaza

  • febrero 25, 2026
  • 0
  • 38
  • 2 Min Read

Un total de 129 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados en 2025, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), en lo que supone la cifra más alta desde que el organismo comenzó a recopilar datos en 1992.

«El Ejército israelí ha llevado a cabo ahora más asesinatos selectivos de miembros de la prensa que cualquier otro Ejército gubernamental hasta la fecha, siendo la inmensa mayoría de las personas muertas periodistas y trabajadores de los medios palestinos en Gaza», detalló el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). 

Guerras en Gaza, Ucrania y Sudán

Con 124 muertos en 2024, el año 2025 marca el segundo récord anual consecutivo desde que el CPJ comenzó a recopilar datos.

Según el informe de esta oenegé estadounidense, 86 de las muertes, dos tercios del total, ocurrieron a manos de Israel en la guerra en Gaza, y la mayoría de las víctimas fueron periodistas palestinos.

Además, los otros dos conflictos más mortíferos para la prensa han sido Ucrania (cuatro muertos) y Sudán (nueve muertos), señaló el CPJ.

El informe también destacó un aumento del uso de drones como arma letal contra periodistas, con 39 casos documentados frente a solo dos en 2023. De estos, 28 correspondieron a ataques en Gaza por parte del ejército israelí, cinco a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán, uno a un ataque turco en Irak y cuatro en Ucrania por drones militares rusos, la cifra anual más alta desde el inicio de la guerra.

Protección «insuficiente» frente al crimen organizado en México

Fuera de los conflictos armados, la delincuencia organizada también ha resultado especialmente mortífera para los miembros de la prensa. 

En México, por ejemplo, al menos seis periodistas fueron asesinados, a pesar de contar con un mecanismo federal de protección que ha demostrado «ser insuficiente», con al menos un periodista muerto cada año durante la última década, según recoge el informe.

Mas información en Deutsche Welle

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024