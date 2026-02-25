2025 deja récord de periodistas muertos, dos tercios a manos de Israel en Gaza

Un total de 129 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados en 2025, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), en lo que supone la cifra más alta desde que el organismo comenzó a recopilar datos en 1992.

«El Ejército israelí ha llevado a cabo ahora más asesinatos selectivos de miembros de la prensa que cualquier otro Ejército gubernamental hasta la fecha, siendo la inmensa mayoría de las personas muertas periodistas y trabajadores de los medios palestinos en Gaza», detalló el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Guerras en Gaza, Ucrania y Sudán

Con 124 muertos en 2024, el año 2025 marca el segundo récord anual consecutivo desde que el CPJ comenzó a recopilar datos.

Según el informe de esta oenegé estadounidense, 86 de las muertes, dos tercios del total, ocurrieron a manos de Israel en la guerra en Gaza, y la mayoría de las víctimas fueron periodistas palestinos.

Además, los otros dos conflictos más mortíferos para la prensa han sido Ucrania (cuatro muertos) y Sudán (nueve muertos), señaló el CPJ.

El informe también destacó un aumento del uso de drones como arma letal contra periodistas, con 39 casos documentados frente a solo dos en 2023. De estos, 28 correspondieron a ataques en Gaza por parte del ejército israelí, cinco a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán, uno a un ataque turco en Irak y cuatro en Ucrania por drones militares rusos, la cifra anual más alta desde el inicio de la guerra.

Protección «insuficiente» frente al crimen organizado en México

Fuera de los conflictos armados, la delincuencia organizada también ha resultado especialmente mortífera para los miembros de la prensa.

En México, por ejemplo, al menos seis periodistas fueron asesinados, a pesar de contar con un mecanismo federal de protección que ha demostrado «ser insuficiente», con al menos un periodista muerto cada año durante la última década, según recoge el informe.

