Urgente!

Embajada de EE.UU. en Venezuela reanudan operaciones
Un aliado de la OTAN veta el aterrizaje de bombarderos de EE.UU. rumbo a Oriente Medio
Estas ciudades de Ecuador tendrán feriado el Jueves Santo
Bolivia cambia presidente de estatal YPFB en medio de crisis
April 1, 2026

Embajada de EE.UU. en Venezuela reanudan operaciones

  • marzo 31, 2026
  • 0
  • 44
  • 2 Min Read

Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones en 2019, cuando el Gobierno de Trump, en su primer mandato, reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente encargado del país.

Estados Unidos reanudó este lunes (30.03.2026) oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas , después de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez , restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

«Hoy retomamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela «, anunció el Departamento de Estado en un comunicado.

La embajadora Laura Dogu llegó a Caracas el pasado enero como encargada de negocios para liderar la reapertura de la misión diplomática estadounidense.

El equipo encabezado por Dogu está actualmente «restaurando el edificio» para preparar «el regreso del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares», señaló el Departamento de Estado, que no detalló la fecha prevista para el retorno de esos servicios.

El anuncio se produce después de que, la semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios, Félix Plasencia, visitará Washington para reunirse con miembros del Gobierno de Trump y recibir el control de la Embajada venezolana en Estados Unidos, custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la Administración de Trump y el Gobierno de Rodríguez han acercado posiciones ya principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024