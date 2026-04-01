China pide una mayor colaboración global para combatir el fraude en telecomunicaciones

BEIJING, China compartió detalles de su progreso en la lucha contra el fraude en telecomunicaciones en la Cumbre Global Antifraude 2026, e hizo un llamado a mejorar la colaboración internacional contra ese delito.

El evento, organizado conjuntamente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), es una de las conferencias más importantes del mundo en cuanto a esfuerzos contra el fraude.

En esta ocasión se llevó a cabo en Viena, Austria, los días 16 y 17 de marzo, y contó con la asistencia de más de 1.300 personas de todo el mundo.

Durante la cumbre, la delegación china, que incluía representantes del Ministerio de Seguridad Pública, sostuvo intercambios profundos con otros participantes sobre temas como la construcción de una plataforma global de cooperación policial.

Al destacar el grave perjuicio que causa el fraude por vía telecomunicaciones, la delegación reiteró el compromiso de China de trabajar junto con la comunidad internacional para combatir este tipo de fraude transnacional.

Los representantes chinos también celebraron un evento paralelo centrado en la construcción de una alianza internacional contra el fraude en telecomunicaciones y cibernético, junto con una exposición que mostró las prácticas del país en la lucha contra estos delitos.

Ambos eventos tenían como objetivo compartir lecciones y fomentar la cooperación transfronteriza a este respecto.

Confirmado.net – Xinhua