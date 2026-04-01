Así está la cota del embalse Mazar del Complejo Hidroeléctrico Paute Integral

El nivel máximo es de 2.153 metros sobre el nivel del mar y este lunes se encuentra en 2.142,83 metros.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, ya lo anticipó el pasado 23 de marzo: en estas semanas habrá menos caudal y los días serán más calurosos, por lo cual se usarán los embalses.

La secretaria de Estado aseguró: “Descarto los apagones, porque hemos hecho todo para tener las térmicas y las hidroeléctricas que se pueda a tope; ahí es cuando funcionan.

Sabemos que son dos semanas donde va a haber menos caudal y obviamente hay más calor; hemos llegado a 42 grados centígrados.

Entonces, sabemos que va a haber la utilización del embalse, y está bien, eso es lo que hay que hacer”.

Mazar, el principal embalse de generación de energía del país e indispensable para la regulación del sistema eléctrico, ha disminuido progresivamente después de haber superado incluso su cota máxima este mes, establecida en 2.153 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.).

El 12 de marzo se registró en 2.154,03 m s. n. m. la cota promedio en el reporte mensual, y para este lunes, 30 de marzo de 2026, a las 12:00, se ubicó en 2.142,83 m s. n. m., según el informe diario de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

El caudal de Mazar para este lunes, 30 de marzo, al mediodía, estuvo en 10,11 metros cúbicos por segundo (m³/s). El caudal se considera bajo cuando está por debajo de los 20 m³/s.

Por otro lado, los caudales de los ríos de Cuenca, aportantes al embalse, se encuentran en estado normal. El último fin de semana se registraron precipitaciones en la capital azuaya.

Si se compara entre el viernes 27 de marzo y este lunes, hay variaciones. Para el caso del Tomebamba, hacia la baja, hoy está en 2,95 m³/s frente a los 3,44 m³/s.

Mientras que el Tarqui y Machángara registran un incremento.

Para este lunes, el primero tiene un aumento a 4,80 m³/s y el segundo a 6,64 m³/s con respecto al viernes, cuando estaban en 3,9 m³/s y 5,17 m³/s, respectivamente, de acuerdo con los datos de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Etapa EP).

El caudal promedio de los ríos está entre los 5 y 7 m³/s.

Asimismo, debido a la disminución del caudal en la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, se redujo el consumo de los grandes clientes y se pidió activar la generación distribuida a través de grupos electrógenos.

En cuanto a la producción de energía del Complejo Hidroeléctrico Paute Integral, la central Mazar opera con sus dos unidades a su máxima capacidad, 170 MWh.

Mientras que Paute Molino genera energía con nueve de sus diez unidades y produce 905,27 MWh. En tanto que Sopladora con dos de sus tres unidades, por encima de los 322 MWh.

Su capacidad es de 487 MW.

Así ha estado la cota de Mazar desde el 12 de este mes:

Fecha Cota promedio 12 de marzo 2.154,03 13 de marzo 2.153,75 14 de marzo 2.153,44 15 de marzo 2.153,13 16 de marzo 2.152,88 17 de marzo 2.152,59 18 de marzo 2.151,92 19 de marzo 2.151,48 20 de marzo 2.150,96 21 de marzo 2.150,45 22 de marzo 2.149,87 23 de marzo 2.148,89 24 de marzo 2.148,02 25 de marzo 2.146,96 26 de marzo 2.145,85 27 de marzo 2.144,86 28 de marzo 2.144,02 29 de marzo 2.143,34 30 de marzo (12:00) 2.142,83

El Gobierno para este año tiene previsto incorporar más de 1.700 MW, entre compra, alquiler y recuperación. (I)

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