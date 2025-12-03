Urgente!

December 3, 2025

El Kremlin y la Casa Blanca sin acuerdo sobre Ucrania

El gobernante ruso Vladimir Putin y el emisario estadounidense Steve Witkoff no acercaron posturas sobre el plan de paz de Trump. 

El presidente ruso, Vladímir Putin , no logró este martes (12.02.2025) en su  sexta reunión con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff , acercar posturas sobre  el plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos , lo que descarta un pronto arreglo del conflicto.

«Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir. Otras proposiciones que se plantearon no nos convienen», aseguró a la prensa rusa Yuri Ushakov, el principal asesor de política internacional del Kremlin.

Fueron cinco horas de negociaciones en las que ambas partes abordaron el plan original del presidente de EE.UU., Donald Trump, que fue tamizado en las últimas dos semanas por Kiev y los países europeos , y cuatro documentos más que el emisario estadounidense entregó este martes a la parte rusa.

La renuncia de Ucrania al ingreso en la OTAN, las garantías de seguridad, el repliegue del Donbás y las reparaciones rusas tras la posguerra son algunos de los asuntos que ni los bandos ni los mediadores han podido consensuar.

«Ningún compromiso» sobre los territorios ocupados

Esta reunión en la capital rusa se produjo tras varios días de intensas gestiones diplomáticas para tratar de poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

«Hubo algunos puntos en los que pudimos ponernos de acuerdo», declaró Ushakov. Sin embargo, «el presidente no ocultó nuestra postura crítica, incluso negativa, sobre varias propuestas».

 En cuanto a la cuestión de los territorios ocupados por Rusia en Ucrania, que representan aproximadamente el 19% del país, «no hemos encontrado ningún compromiso, pero se pueden debatir algunas soluciones estadounidenses», añadió el asesor de Putin.

Ni más lejos ni más cerca

Sea como sea, Ushakov subrayó que las posiciones de ambas partes «no están más lejos, eso seguro», que antes de la reunión.

«La reunión fue muy útil, constructiva y sustancial, y se prolongó no durante cinco minutos, sino durante cinco horas (…) Pero aún queda mucho trabajo por hacer tanto en Washington como en Moscú», destacó.

En particular, en el Kremlin se abordó «el problema territorial, sin el que nosotros no vemos una solución a la crisis», apuntó.

El líder ruso criticó algunos puntos del plan estadounidense, pero apoyó a la mayoría de ellos, destacó, al tiempo que criticó la actitud «destructiva» de los países europeos.

«En algunos (puntos) podíamos estar de acuerdo y el presidente se lo dijo a sus interlocutores. Otros suscitaron nuestras críticas. Y el presidente no ocultó su opinión crítica e incluso negativa respecto a varias propuestas», señaló.

En cuanto a una futura reunión entre Putin y Trump tras la cancelación de la cumbre de Budapest, admitió que depende de los progresos que se logren durante el proceso de paz.

Confirmado.net – DW

