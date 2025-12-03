¿Piensas regalarle un ‘smartphone’ a tu hijo en Navidad? Estas serían las consecuencias, según expertos 

Las conclusiones se basaron en la investigación más grande realizada hasta la fecha en EE.UU. sobre el desarrollo cerebral en niños.

Un reciente estudio publicado por expertos en pediatría de distintas universidades de EE.UU. ha revelado que el uso de teléfonos celulares en jóvenes y niños menores de 12 años estaría vinculado con severos problemas de salud física y mental.

Maskot / Gettyimages.ru

En la investigación más extensa hasta ahora sobre el desarrollo cerebral en niños de EE.UU., se observó a más de 10.500 infantes en posesión de teléfonos inteligentes. El objetivo de los expertos fue determinar cómo los ‘smartphones’ afectan el desarrollo cognitivo en las etapas tempranas de la vida, además de otros efectos asociados.

Las observaciones de los investigadores revelaron que, cuanto más pequeños eran los niños que recibían sus primeros teléfonos, mayor era el riesgo de desarrollar problemas de sueño y obesidad, además de otros signos de deterioro de la salud mental.

«Cuando le das un teléfono a tu hijo, debes considerarlo como algo significativo para la salud del niño y comportarte en consecuencia«, declaró el psiquiatra infantil y autor principal del estudio, Ran Barzilay.

A pesar de las advertencias, Barzilay, quien tiene dos hijos en ese rango de edad, recalcó que la investigación no pretendía imponer una prohibición absoluta sobre estos dispositivos. El objetivo del estudio fue crear conciencia entre los padres que regalan celulares a sus hijos en la era digital, y motivarlos a pensar en los posibles efectos de esa decisión.

«No significa que todos los niños con un teléfono inteligente tengan un problema de por vida. Todo lo que significa es que nosotros, como padres —y, espero, también los legisladores y la sociedad—, vamos a hacer algo al respecto juntos», concluyó.

Confirmado.net – RT