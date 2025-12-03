Urgente!

China impulsa apoyo financiero inclusivo para pequeñas empresas y microempresas entre 2021 y 2025 
December 3, 2025

China impulsa apoyo financiero inclusivo para pequeñas empresas y microempresas entre 2021 y 2025 

BEIJING, China ha fortalecido continuamente su apoyo financiero inclusivo para pequeñas empresas y microempresas durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), con una tasa de crecimiento anual promedio superior al 20 por ciento en los préstamos inclusivos concedidos a estas entidades a lo largo del período.

China fortalece la financiación inclusiva con préstamos a pequeñas empresas y microempresas que crecen más del 20 % anual, reduciendo costos y ampliando el acceso al crédito.Foto: Internet-Xinhua

Desde que China propuso oficialmente el desarrollo de la financiación inclusiva en 2013, los esfuerzos ininterrumpidos han mejorado significativamente la accesibilidad a esta forma de financiamiento para las pequeñas empresas y las microempresas.

Según datos oficiales, el saldo de dichos préstamos había alcanzado los 35,77 billones de yuanes (unos 5,06 billones de dólares) al cierre de octubre de este año.

Además, el país ha reducido aún más los costos de la financiación inclusiva, ya que estos préstamos se destinan principalmente a firmas de pequeño tamaño, negocios individuales y agricultores.

Tales entidades normalmente enfrentan dificultades para obtener financiamiento, debido a la falta de garantías ya su capacidad limitada de asumir riesgos.

En junio de 2025, la tasa de interés para los préstamos inclusivos de nueva emisión destinadas a pequeñas empresas y microempresas se situó en 3,48 por ciento, aproximadamente 2 puntos porcentuales menos que el nivel registrado al final del XIII Plan Quinquenal (2016-2020).

En el período del próximo plan quinquenal, se comenzarán intensificando los esfuerzos para desarrollar la financiación inclusiva, de conformidad con las recomendaciones del Comité Central del Partido Comunista de China para la formulación del XV Plan Quinquenal (2026-2030), que se dio a conocer en octubre.

Confirmado.net – Xinhua

