El Chato, en Bogotá, es el nuevo mejor restaurante de Latinoamérica. Numea en Quito es el décimo

The 50 Best corona al establecimiento liderado por el chef Álvaro Clavijo, que desbanca al peruano Kjolle y al argentino Don Julio

El Chato, uno de los restaurantes del chef colombiano Álvaro Clavijo, ha sido coronado como el mejor restaurante de Latinoamérica, según la lista hecha por The 50 Best. En una ceremonia en Antigua (Guatemala), celebrada este martes, Clavijo agradeció el reconocimiento: “Si me hubieran dicho, ni soñado, ni me hubiera imaginado esto, creo que este es un premio para Colombia, es un premio para países que no están tan reconocidos por su gastronomía”. El bistró, ubicado en el norte de Bogotá, escala dos puestos en la lista y desbanca al limeño Kjolle y al bonaerense Don Julio, que se ubicó en la cima del listado en 2024.

El establecimiento de Clavijo abrió sus puertas en 2017 y desde entonces no ha parado de estar en boca de todos (literal y figurativamente). Desde hace ya varios años es considerado uno de los mejores restaurantes del mundo y es usual que figuras públicas acudan con frecuencia al sitio, especializado en comida típica colombiana con un giro moderno. El chef, nacido en Bogotá, se curtió en la Escuela de Hostelería Hoffman de Barcelona y la academia Le Cordon Blue en París. Trabajó en varios restaurantes de estrella Michelin en ciudades como París, Nueva York y Copenhague.

The 50 Best ha destacado que, “inspirado en los sabores de su país”, Clavijo trabaja de la mano con pequeños productores. “Las relaciones que ha establecido son tan sólidas que no solo adapta el menú en función de lo que cosechan, sino que también les ha presentado nuevos ingredientes que ahora cultivan”.

En una entrevista con este diario en 2023, Clavijo resaltó que “el actor principal” de su restaurante es Colombia. “Nuestra idea es mostrar que Colombia es más que el jugo de lulo, que la bandeja paisa: tiene una diversidad impresionante y nuestro compromiso parte de usar 100% ingredientes colombianos. Así mostramos, no la tradición, sino que existe Colombia: creamos platos sabrosos y divertidos”, recalcó entonces. Tras El Chato, el chef ha abierto, también en Bogotá, el restaurante Selma y el bar Ruda, su salto a la coctelería de autor.

El top 3 de The 50 Best en la región lo completan el peruano Kjolle, ubicado en Lima, y del que la publicación destaca el “alto nivel de investigación y experimentación” de sus platos y el trabajo de su chef, Pía León; y el argentino Don Julio, un referente de la comida de ese país, que ofrece una “clase magistral” sobre cortes de carne.

Restaurante Nuema en Quito se ubica en la décima posición

En la lista de los mejores 50 restaurantes del continente aparecen otros colombianos. En el puesto 5, se ubica Celele, en Cartagena, liderado por el chef Jaime Rodríguez. La lista destaca su carta que “explora todo lo que la costa caribeña tiene para ofrecer”. En el puesto 23 ha quedado Leo, en Bogotá, de la renombrada chef Leonor Espinosa, en compañía de su hija y sommelier, Laura Hernández. En el 34 está Afluente, también en la capital colombiana, del chef Jeferson García. En el 41 se ubica el bogotano Humo Negro, del chef Jaime Torregrosa; y en el 46 está el barranquillero Manuel, que aparece por primera vez en el listado.

Los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica

El Chato (Bogotá, Colombia)

Kjolle (Lima, Perú)

Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

Mérito (Lima, Perú)

Celele (Cartagena de Indias, Colombia)

Boragó (Santiago, Chile)

Quintonil (Ciudad de México, México)

Tuju (São Paulo, Brasil)

Cosme (Lima, Perú)

Nuema (Quito, Ecuador)

Mayta (Lima, Perú)

Nelita (São Paulo, Brasil)

Lasai (Río de Janeiro, Brasil)

Casa de las Cujas (Santiago, Chile)

Alcalde (Guadalajara, México)

Villa Torél (Ensenada, México)

Fauna (Valle de Guadalupe, México)

Maito (Ciudad de Panamá, Panamá)

Sublime (Ciudad de Guatemala, Guatemala)

Evvai (São Paulo, Brasil)

Niño Gordo (Buenos Aires, Argentina)

Arca (Tulum, México)

Leo (Bogotá, Colombia)

El Preferido de Palermo (Buenos Aires, Argentina)

A Casa do Porco (São Paulo, Brasil)

La Mar (Lima, Perú)

El Mercado (Buenos Aires, Argentina)

Yum Cha (Santiago, Chile)

Cordero (Caracas, Venezuela)

Máximo (Ciudad de México, México)

Demo Magnolia (Santiago, Chile)

Huniik (Mérida, México)

Rafael (Lima, Perú)

Afluente (Bogotá, Colombia)

Aramburu (Buenos Aires, Argentina)

Trescha (Buenos Aires, Argentina)

Diacá (Ciudad de Guatemala, Guatemala)

Oteque (Río de Janeiro, Brasil)

Rosetta (Ciudad de México, México)

Crizia (Buenos Aires, Argentina)

Humo Negro (Bogotá, Colombia)

Mercado 24 (Ciudad de Guatemala, Guatemala)

Sikwa (San José, Costa Rica)

Osso (Lima, Perú)

Karai by Mitsuharu (Santiago, Chile)

Manuel (Barranquilla, Colombia)

Cantina del Tigre (Ciudad de Panamá, Panamá)

Arami (La Paz, Bolivia)

Mil (Moray, Perú)

Julia (Buenos Aires, Argentina)

Con información de EL PAÍS