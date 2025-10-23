El Gobierno de Milei adelanta detalles de la reforma tributaria que impulsará tras las elecciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó que para lograr los cambios que buscan «mayor gobernabilidad”.

A pocos días de las elecciones legislativas en Argentina, Luis Caputo, ministro de Economía, anunció un paquete de reformas tributarias enfocadas en simplificar el sistema tributario y reducir el impuesto a las ganancias.

Javier Milei y Luis Caputo saludan durante su visita a la Exposición Rural, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 26 de julio de 2025.Tomas Cuesta / Gettyimages.ru

Caputo pidió el voto para los candidatos de La Libertad Avanza y expresó la necesidad de conseguir una «mayor gobernabilidad» tras las elecciones para poder impulsar nuevos proyectos de ley.

«Para eso es muy importante el voto», dijo este miércoles en un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba al hablar sobre las denominadas reformas de segunda generación que propone el Gobierno de Javier Milei. Según manifestó, la reforma tributaria «va a favorecer a todos: Nación, provincias, empresarios y a la gente», ya que ayudará a «destrabar la maraña de regulaciones y trabas que el Estado le pone al empresariado”.

En ese sentido, adelantó que la intención es avanzar hacia «un esquema de simplificación y de menores impuestos en donde habrá una baja de [impuesto a las] ganancias para los individuos y un incentivo muy grande para que se desarrolle el mercado de capitales». Además, recordó que desde el Ejecutivo apuntan a «sacarle el pie de encima a la gente y bajar impuestos«.

El esquema actual del impuesto de ganancias fue establecido por la gestión de Milei, que revirtió beneficios fijados por el Gobierno anterior previo a las elecciones presidenciales de 2023. Este impuesto establece una deducción de los haberes de trabajadores en relación de dependencia y jubilados a partir de un determinado nivel de ingresos, que se actualiza de forma semestral en base al índice de inflación.

Cambios en el impuesto a los ingresos brutos

Otro de los puntos destacados por el ministro es la reducción del impuesto a los ingresos brutos, al que junto con el impuesto al cheque y las retenciones definió como «los peores». Sin embargo, reconoció que «para las provincias representa hasta el 80 % de sus ingresos», por lo que insistió en que se necesita una «reforma integral».

Para poder avanzar con estos proyectos, el Gobierno necesita aumentar su representación en ambas cámaras del Congreso, en las que en la actualidad es minoría. Por eso, el resultado electoral del domingo es de suma importancia.

Confirmado.net – RT