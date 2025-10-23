Urgente!

Cancillería rusa se pronuncia tras la cancelación de la cumbre entre Putin y Trump
Cancillería rusa se pronuncia tras la cancelación de la cumbre entre Putin y Trump

La portavoz del Ministerio de Exteriores subrayó que Moscú sigue abierto al diálogo con la parte estadounidense.

La Cancillería rusa sigue dispuesta a continuar contactos con sus homólogos estadounidenses para avanzar hacia una resolución del conflicto ucraniano, declaró su vocera, María Zajárova, al comentar la cancelación de la reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump.

Alex Wong / Gettyimages.ru

La portavoz reiteró que los objetivos declarados al inicio de la operación militar son innegociables. Estos incluyen la desmilitarización de Ucrania, la desnazificación, el estatus neutral, no nuclear y fuera de bloques, el establecimiento de los derechos y libertades «fiables» de la población rusoparlante en este país, así como «la libre actividad de la iglesia ortodoxa ucraniana», indicó.

«Este es el punto de partida de nuestro diálogo con EE.UU. y otros países que desean contribuir de manera constructiva a la resolución del conflicto», señaló. «Necesitamos una configuración de soluciones negociadas que elimine las causas fundamentales del conflicto y garantice una paz sólida en el contexto de la construcción de un sistema euroasiático y global de seguridad indivisible», manifestó.

Zajárova apuntó que la parte rusa «no ve obstáculos importantes» que impidan continuar con el proceso impulsado por los líderes de ambos países para «acordar el marco político de la solución del conflicto». Se trata de una tarea «compleja y laboriosa», que «no debe realizarse ante los micrófonos ni a través de filtraciones» sino mediante «instrumentos diplomáticos», agregó. 

El miércoles, Trump anunció que canceló la cumbre con su par ruso que estaba prevista celebrarse en la capital húngara, Budapest. «No creí que fuéramos a llegar a donde teníamos que llegar», argumentó. No obstante, expresó su confianza en que la cita se realice «en un futuro».

Confirmado.net – RT

