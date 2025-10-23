BEIJING, El Gobierno chino siempre ha exigido a las empresas chinas en el extranjero que cumplan estrictamente con las leyes y regulaciones, y continuará guiándolas para implementar el concepto de desarrollo ecológico y protección ambiental en la cooperación China-África, afirmó hoy jueves Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Guo hizo estas declaraciones en respuesta a comentarios difamatorios emitidos por un grupo de expertos estadounidense respecto a la cooperación entre China y África Occidental.

En informes recientes, el grupo de expertos de Atlantic Council, de Estados Unidos, acusó a China de causar daños al ecosistema local debido a actividades mineras, forestales y pesqueras.

China se adhiere al principio de sinceridad, resultados reales, amistad y buena fe, y adopta el enfoque correcto respecto a la amistad y los intereses en su cooperación con África, declaró Guo en una rueda de prensa regular.

«Esto ha ayudado a impulsar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de África, lo cual ha sido bien recibido por los gobiernos africanos y sus pueblos», afirmó Guo.

El entusiasmo de los países africanos por cooperar con China es la evidencia más contundente de los resultados mutuamente beneficiosos de la colaboración entre ambas partes, añadió el portavoz.

Ciertos grupos de expertos estadounidenses han confundido conceptos y simplificado excesivamente el problema, incluso citando información no verificada, desacreditando y atacando deliberadamente la cooperación normal entre China y África Occidental, señaló Guo.

El vocero rebatió tales comentarios difamatorios, indicando que esta práctica está impulsada por «segundas intenciones» y es totalmente despreciable.

«Exhortamos a ciertos individuos en Estados Unidos a cesar los actos despreciables de crear divisiones y lanzar ataques infundados contra otros países detrás de escena.

En cambio, deberían pensar más en cómo hacer algo práctico para el pueblo africano», afirmó el portavoz.

Confirmado.net – Xinhua