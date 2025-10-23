Liga de Quito vs. Palmeiras por Copa Libertadores: un duelo con una gran diferencia de valor en el mercado

De acuerdo con datos de Transfermarkt, el conjunto albo es el de menor valorización entre los cuatro semifinalistas del torneo.

El estadio Rodrigo Paz Delgado, está noche (19:30), será escenario de un duelo de contrastes en la semifinal de ida de la Copa Libertadores.

Bryan Ramírez es el futbolista mejor valorado de los albos con 2,50 millones de euros. Foto: API

Liga de Quito recibe a Palmeiras de Brasil, en un enfrentamiento que no solo mide el presente futbolístico de ambos clubes, sino también su peso económico en el mercado internacional.

De acuerdo con datos de Transfermarkt, el conjunto albo es el de menor valorización entre los cuatro semifinalistas del torneo, con un valor de mercado de 18,45 millones de euros. En el extremo opuesto, Palmeiras figura como el más costoso, con una plantilla que alcanza los 212,15 millones de euros, es decir, 11 veces más que el elenco quiteño.

En el desglose individual, los tres jugadores más valiosos de Liga son Bryan Ramírez (2,50 millones de euros), Gonzalo Valle (1,80 millones) y, en el tercer lugar, Carlos Gruezo y Alexander Alvarado, ambos con una cotización de 1,50 millones de euros.

Por su parte, el Verdao presenta un plantel repleto de figuras de alto nivel: Vitor Roque lidera el ranking interno con 20 millones de euros, seguido por Andreas Pereira (18 millones) y Joaquín Piquerez (15 millones).

En el panorama general de las semifinales, Racing Club de Argentina está valorado en 77,23 millones de euros, mientras que Flamengo, otro de los gigantes brasileños, alcanza los 195,90 millones.

Así, el duelo entre Liga y Palmeiras no solo será una batalla futbolística en los 2.850 metros de altura de Quito, sino también una demostración del contraste económico entre dos realidades distintas. (D)

