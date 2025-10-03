El dólar sufre una caída en las reservas globales no vista en 30 años 

A su vez, el yuan chino y el dólar australiano aumentaron su participación en las arcas de los bancos centrales de distintos países.

La proporción de dólares en las arcas de los bancos centrales extranjeros alcanzó su nivel más bajo desde 1995, un cambio impulsado por una fuerte caída de la moneda más que por una reducción de las reservas, según informó este miércoles Bloomberg, citando datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se basan en informes confidenciales de 149 economías.

Así, el saldo de dólares en las reservas internacionales cayó entre abril y junio al 56,3 %. Se trata de una caída de casi 1,5 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre, cuando disminuyó al 57,79 %, el nivel más bajo en 3 décadas. Sin embargo, en términos de moneda constante, la cuota del dólar se mantuvo prácticamente sin cambios, señalaron expertos del FMI.

«Los efectos del tipo de cambio provocaron casi toda la caída de la cuota de la moneda estadounidense en las reservas de divisas» en el segundo trimestre, apuntaron los investigadores, que estimaron que las fluctuaciones monetarias provocaron alrededor del 92 % de la caída.

Una serie de factores han afectado este año al dólar, entre ellos las subidas generalizadas de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump; su presión sobre la Reserva Federal para que bajara los tipos de interés; así como elementos de su ley tributaria, aprobada en julio, que aumentan el déficit, explicó, a su vez, Bloomberg.

¿Qué pasa con otras divisas?

Dado que los bancos centrales informan al FMI de sus reservas de divisas en dólares, las fluctuaciones de los tipos de cambio repercuten en el valor de las reservas subyacentes. A menudo, estas fluctuaciones son relativamente modestas en un trimestre determinado. Sin embargo, en la primera mitad del 2025, el índice DXY, un indicador de referencia del rendimiento del dólar estadounidense frente al euro y las divisas de Japón, el Reino Unido, Canadá, Suecia y Suiza, cayó más de un 10 %, su mayor bajada desde 1973. Mientras, entre abril y junio, el dólar se depreció un 7,9 % frente al euro y un 9,6 % frente al franco suizo.

En los mercados de divisas, con un volumen diario de 9,6 billones de dólares, los bancos centrales se mueven mucho más lentamente que los fondos de cobertura de dinero rápido o incluso que los gestores de activos globales. Sin embargo, la enorme magnitud de sus reservas —los últimos datos del FMI sitúan el total de las tenencias de divisas asignadas en más de 12 billones de dólares al cierre del segundo trimestre— significa que sus decisiones de asignación pueden tener un impacto desmesurado en los precios de mercado.

En algunos casos, la subida de una divisa fue incluso suficiente para compensar la caída de sus tenencias agregadas entre los bancos centrales, de acuerdo con el informe del FMI. Ese fue el caso del euro, cuya cuota en las reservas mundiales aumentó hasta el 21 %, la mayor desde el 2021, en los 3 meses que finalizaron en junio, a pesar de que las tenencias agregadas de la moneda común disminuyeron en el segundo trimestre. Lo mismo ocurrió con la libra esterlina.

A su vez, el yuan chino y el dólar australiano aumentaron su participación en las reservas mundiales, recoge Reuters. Entre abril y junio, ambas divisas ganaron un 0,03 % de participación de mercado en comparación con el trimestre anterior, aunque representan poco más del 2 % cada una de las reservas.

