EE.UU. anuncia otra ronda de negociación comercial con China

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, viajará en los próximos días a España para reunirse con «altos emisarios» chinos.

China y Estados Unidos celebrarán en los próximos días una nueva ronda de negociaciones comerciales en Madrid, en la que tratarán también asuntos como TikTok o la cooperación frente a las redes de lavado de dinero, se informó oficialmente en Washington el viernes (12.09.2025).

En un comunicado publicado en su página web, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció que su secretario, Scott Bessent, viajará entre este viernes, 12 de septiembre, y el próximo jueves 18 a España y Reino Unido.

Durante su estancia en España, Bessent se reunirá con «altos emisarios» de China, incluyendo al vice primer ministro He Lifeng, el jefe del equipo negociador del país asiático durante las anteriores rondas de contactos que ambas potencias han celebrado en Ginebra, Londres o Estocolmo para buscar un acuerdo comercial.

