Galón de extra y ecopaís sube 13 centavos y se coloca en $ 2,879, según distribuidores de combustibles 

La gasolina súper disminuye 10 centavos en su precio por galón y se ubica en $ 3,47.

Las gasolinas extra y ecopaís costarán $ 2,879 por galón desde este viernes 12 de septiembre hasta el próximo 11 de octubre. Esto según información compartida por el presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo de Ecuador (Camddepe), Ivo Rosero.

Este nuevo precio representa un incremento de 13 centavos con relación al precio anterior que estuvo vigente desde el pasado 12 de agosto hasta este jueves, 11 de septiembre, que fue de $ 2,751.

Mientras, el precio sugerido para la gasolina súper será de $ 3,47 sugerido. Esto representa una disminución de 10 centavos del precio anterior que fue de $ 3,57 el galón. (I)

Confirmado.net-El Universo