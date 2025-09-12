Hoy se reafirma la solidez de la infraestructura energética nacional, la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ha alcanzado nuevamente su capacidad máxima de generación de 1.500 megavatios (MW), en respuesta al requerimiento operativo emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

Esto ocurre tras la finalización exitosa de la fase 1 de mantenimiento programado, lo que permite a la central operar en condiciones óptimas y con plena confiabilidad, como lo hace cada vez que el país lo requiere.

El Ministerio de Energía y Minas ha informado de este aporte, que es fundamental para la estabilidad del sistema eléctrico ecuatoriano y resalta el rol estratégico de Coca Codo en la matriz energética nacional.

Construida por Sinohydro y entregada a operación del Estado en 2016, la central fue concebida como el proyecto hidroeléctrico más ambicioso en la historia del Ecuador, y destaca como una fuente limpia y renovable de energía, además de ser un testimonio de ingeniería de alto nivel.

Su diseño técnico y construcción, basado en estándares internacionales, ha demostrado resiliencia operativa y capacidad de respuesta ante las exigencias del sistema nacional.

Ingeniería que resiste narrativas

La operación plena de la central aporta de manera permanente al abastecimiento energético para millones de ecuatorianos, con lo que se desmienten las críticas politizadas que han intentado deslegitimar su construcción y diseño.

Lejos de ser una obra cuestionable, Coca Codo Sinclair es un activo estratégico que fortalece la soberanía energética del país y reduce la dependencia de fuentes fósiles.

“La generación a máxima capacidad confirma que la infraestructura cumple con los parámetros para los que fue diseñada. Es una señal clara de que la planificación técnica y la ejecución constructiva fueron acertadas”, señaló un vocero del Ministerio.

Energía para el desarrollo

Ubicada entre las provincias de Napo y Sucumbíos, la central aprovecha el caudal del río Coca para transformar fuerza hidráulica en energía eléctrica, contribuyendo significativamente a la descarbonización de la matriz energética. Su operación permite además liberar presión sobre otras fuentes de generación, optimizando el balance energético nacional.

En momentos en que la seguridad energética es clave para el desarrollo económico y social, Coca Codo Sinclair es un símbolo de capacidad técnica, visión estratégica y compromiso con el futuro del Ecuador.