Exvicecanciller, Fernando Yépez Lasso, califica de “inaceptable y vergonzosa” la abstención de Ecuador en la ONU sobre Palestina e Israel

La Asamblea General de la ONU aprobó con 142 votos a favor una resolución que respalda la Declaración de Nueva York, destinada a dar un nuevo impulso a la solución de dos Estados en el conflicto entre Israel y Palestina, e insta a Hamás a entregar las armas.

En medio de un consenso internacional abrumador, Ecuador optó por abstenerse, decisión que generó fuertes cuestionamientos.

El exvicecanciller Fernando Yépez Lasso calificó la postura como “inaceptable y vergonzosa”, recordando que las políticas y acciones de Israel violan principios fundamentales del derecho internacional consagrados en la Carta de San Francisco. “Ecuador no puede ser ciego cómplice del genocidio en Gaza y de las atroces violaciones a los derechos humanos de un Estado terrorista”, señaló en su cuenta de X.

¡Inaceptable y vergonzosa la abstención de 🇪🇨! https://t.co/Ym5n2T6DPN — Fernando Yépez Lasso (@fernandoyepezl) September 12, 2025

La abstención del gobierno ecuatoriano se da en abierta contradicción con la Constitución, con la tradición diplomática del país y con su histórico compromiso en defensa de los derechos humanos y de los pueblos que luchan por su autodeterminación.

Mientras la mayoría de países ratifican su apoyo a la paz bajo el principio de dos Estados, Ecuador se coloca en una posición ambigua que debilita su credibilidad internacional y lo aleja de una política exterior soberana y humanista, agregó el embajador.

Confirmado.net