Exvicecanciller, Fernando Yépez Lasso, califica de “inaceptable y vergonzosa” la abstención de Ecuador en la ONU sobre Palestina e Israel

La Asamblea General de la ONU aprobó con 142 votos a favor una resolución que respalda la Declaración de Nueva York, destinada a dar un nuevo impulso a la solución de dos Estados en el conflicto entre Israel y Palestina, e insta a Hamás a entregar las armas.
En medio de un consenso internacional abrumador, Ecuador optó por abstenerse, decisión que generó fuertes cuestionamientos.
El exvicecanciller Fernando Yépez Lasso calificó la postura como “inaceptable y vergonzosa”, recordando que las políticas y acciones de Israel violan principios fundamentales del derecho internacional consagrados en la Carta de San Francisco. “Ecuador no puede ser ciego cómplice del genocidio en Gaza y de las atroces violaciones a los derechos humanos de un Estado terrorista”, señaló en su cuenta de X.
La abstención del gobierno ecuatoriano se da en abierta contradicción con la Constitución, con la tradición diplomática del país y con su histórico compromiso en defensa de los derechos humanos y de los pueblos que luchan por su autodeterminación.
Mientras la mayoría de países ratifican su apoyo a la paz bajo el principio de dos Estados, Ecuador se coloca en una posición ambigua que debilita su credibilidad internacional y lo aleja de una política exterior soberana y humanista, agregó el embajador.
