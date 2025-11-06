Donald Trump, año 1: un aniversario agridulce

En el aniversario de su victoria, el republicano encaja una amarga derrota electoral y ve cómo su partido fracasa en desbloquear el cierre del Gobierno, mientras el Supremo tiene dudas sobre la legalidad de los aranceles.

“Estados Unidos nos ha dado un mandato poderoso y sin precedentes. Va a ser la época dorada. Vamos a darle la vuelta a todo y lo haremos rápido”. Hace exactamente un año, Donald Trump pronunciaba exultante estas palabras para celebrar su victoria en las urnas frente a la candidata demócrata Kamala Harris. Doce meses después, el republicano celebra un aniversario agridulce.

Trump no atraviesa su mejor momento un año después de las elecciones presidenciales, cuando su partido consiguió el control del Senado, la Cámara de Representantes e incluso ganó el voto popular. El inquilino de la Casa Blanca sufrió este martes un revolcón político tras la incontestable victoria de los demócratas en cuatro elecciones decisivas.

El socialista Zohran Mamdani se ha impuesto con una amplía mayoría en la carrera para la alcaldía de Nueva York, la mayor ciudad del país. Abigail Spanberger, una oficial de la CIA y excongresista durante tres mandatos, ganó para los demócratas el gobierno de Virginia. Su amiga Mikie Sherrill, una expiloto de helicópteros con la que compartió apartamento durante la época de estudiante, derrotó en otras elecciones al candidato republicano para convertirse en gobernadora de Nueva Jersey. Y en California, el gobernador demócrata, Gavin Newson, convertido en uno de los principales azotes de Trump, logró sacar con holgura su proyecto de ley para redefinir el territorio electoral de California, un movimiento que podría darle cinco escaños más a su partido en las próximas elecciones de mitad de mandato.

La contundente victoria de los demócratas ha dejado tocado a Trump, quien se apresuró a exonerarse de la derrota sufrida ayer por su partido al poco de conocer los resultados electorales. “LA AUSENCIA DE TRUMP EN LA BOLETA ELECTORAL Y EL CIERRE DEL ESTADO FUERON LAS DOS RAZONES POR LAS QUE LOS REPUBLICANOS PERDIERON LAS ELECCIONES ESTA NOCHE, según las encuestas”, escribió anoche en Truth, una red social que le sirve de plataforma para expresar sus opiniones.

El resultado electoral de este martes parece haber despertado a un partido demócrata noqueado desde la victoria de Trump hace un año. El partido de Mamdani, pero también de centristas como Spanberger está esgrimiendo el coste de la vida como ariete político contra Trump.

“¡Feliz aniversario! Tal día como hoy, 5 de noviembre, hace un año, logramos una de las mayores victorias presidenciales de la historia. Un gran honor representar a nuestro país. Nuestra economía está en auge y los precios están bajando considerablemente. Nuestro objetivo es la accesibilidad económica», ha publicado Trump en Truth.

El republicano ve impotente cómo algunas de sus políticas más controvertidas se topan con los tribunales. Este miércoles el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha celebrado una audiencia conjunta para estudiar dos casos que cuestionaban que Trump tenga autoridad suficiente para imponer aranceles generalizados a todo el mundo.

Los demandantes consideran que la vía elegida por el presidente, una ley de poderes de emergencia de 1977 (IEEPA son sus siglas en inglés), no es el vehículo adecuado, porque no se justifica la situación de emergencia y porque este tipo de medidas corresponden al Congreso.

El presidente ha sido el primero en subrayar la importancia de este caso después de que el pasado abril trastocara de un manotazo las reglas del comercio internacional construidas con décadas de diplomacia.

“El caso que se presentará mañana ante la Corte Suprema de los Estados Unidos es, literalmente, una cuestión de vida o muerte para nuestro país. Una victoria nos brindará una seguridad financiera y nacional formidable, pero justa. Sin ella, estaremos prácticamente indefensos ante otros países que, durante años, se han aprovechado de nosotros”, escribió ayer Trump en su plataforma.

