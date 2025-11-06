Nueva Área de Pudong de Shanghai se consolida como potencia tecnológica en medio de auge de industrias pioneras 

SHANGHAI, La Nueva Área de Pudong, en Shanghai, en el este de China, está reforzando su posición como un centro líder para la innovación, en medio de avances significativos en sus tres pilares industriales: circuitos integrados, biomedicina e inteligencia artificial (IA).

Este progreso se puso de relieve en el subforo de Pudong del VIII Foro Económico Internacional de Hongqiao celebrado hoy jueves en Shanghai.

El sector de circuitos integrados ha demostrado una notable resistencia y crecimiento. Los datos para el período de enero a septiembre de 2025 mostraron que las exportaciones de componentes electrónicos habían alcanzado los 20.600 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 7,4 por ciento, además de aportar estabilidad a la cadena de suministro mundial.

En particular, Pudong ha establecido esencialmente una cadena industrial autosuficiente que abarca diseño, fabricación, empaques, pruebas, equipos, materiales y software EDA (siglas en inglés para «automatización de diseño electrónico»), con una escala total de 41.000 millones de dólares, señaló Wu Jincheng, subsecretario general del Gobierno municipal de Shanghai y alcalde de la Nueva Área de Pudong.

En el terreno de la biomedicina, por su parte, Pudong se ha convertido en un imán para las empresas, albergando más de 4.000 compañías.

La innovación en este sector se está acelerando, y las transacciones de desarrollo de negocios para medicamentos innovadores han alcanzado los 20.400 millones de dólares.

El desarrollo de inteligencia artificial en Pudong es igualmente dinámico. Su Comunidad de Movilidad de Zhangjiang, en funcionamiento desde hace solo 14 meses, ya ha atraído a más de 150 empresas especializadas de grandes modelos.

Más allá de la IA, Pudong está apuntando agresivamente a industrias futuras, con la apertura de más de 1.000 kilómetros de carreteras para pruebas de conducción autónoma de alto nivel y el establecimiento por primera vez en el mundo de un entorno para pruebas 6G al aire libre.

Confirmado.net – Xinhua