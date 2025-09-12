Detenido el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk: Tyler Robinson, un vecino de Utah de 22 años

El gobernador Cox confirma que el detenido tenía ideas contrarias a las del activista ultraconservador. La noticia del arresto la dio Trump en una entrevista en Fox

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes en una entrevista en el programa matinal de Fox News que el asesino de uno de sus más estrechos aliados, el activista ultraconservador Charlie Kirk, estaba “detenido”. Trump contó que la información le había llegado “cinco minutos antes de entrar en antena”; también, que alguien “muy cercano a [el sospechoso] lo delató”.

Tyler Robinson, en una imagen de su ficha policial difundida por la oficina del gobernador de Utah. Imagen El País

Después de que Trump soltara la bomba, varios medios estadounidenses dieron un nombre: Tyler Robinson, vecino de Utah de 22 años, una identidad que confirmó después el gobernador de ese Estado, Spencer Cox, en una comparecencia de prensa en Orem, localidad cercana a Salt Lake City en la que está la universidad en la que Kirk perdió la vida mientras hablaba a una multitud en un acto al aire libre. Pese a las especulaciones previas, el sospechoso no estudiaba en ese centro educativo, según confirmaron las autoridades.

Robinson habló de su presunto crimen en el seno familiar, dijo Cox, y eso hizo que uno de los miembros de su familia diera el aviso a las autoridades. A eso las 22:00 del jueves ya estaba detenido.

El gobernador de Utah detalló mensajes incriminatorios hallados por los investigadores y de inscripciones descubiertas tanto en los cartuchos disparados como en aquellos que Robinson no usó. Uno decía: “¡Oye, fascista! ¡Atrapado!“. En otro, el sospechoso talló varias veces ”Bella Ciao”, dos palabras extraídas de una célebre canción antifascista italiana. Según afirmó Cox, el sospechoso “se había vuelto más político en los últimos tiempos” y consideraba nociva la figura pública de Kirk, al que acusaba de esparcir odio.

Más información en El País