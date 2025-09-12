Urgente!

September 12, 2025

Marchas en Quito y Guayaquil contra el Gobierno de Daniel Noboa terminan con tensión y enfrentamientos

La tarde y noche de este jueves, 11 de septiembre de 2025, cientos de ciudadanos se movilizaron en Quito y Guayaquil en rechazo a las políticas del presidente Daniel Noboa. La protesta, convocada por organizaciones sociales, sindicales y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se desarrolló de forma pacífica en gran parte de su recorrido, pero terminó con momentos de tensión.

En Quito, cerca de 800 personas marcharon desde la avenida 10 de Agosto hasta la plaza de Santo Domingo. Al cierre de la jornada, se registraron forcejeos con la fuerza pública y el uso de material disuasivo para dispersar a los manifestantes. Durante la concentración, dirigentes del FUT, Ceosl y UNE expresaron su rechazo a las leyes recientemente aprobadas en la Asamblea y al proyecto de Fortalecimiento Crediticio, además de anticipar su oposición a la consulta popular del Gobierno.

En Guayaquil, la concentración comenzó en el Parque Centenario y avanzó por la avenida 9 de Octubre hasta el Malecón Simón Bolívar. Los manifestantes denunciaron que el Ejecutivo favorece a sectores empresariales y alertaron sobre intentos de privatización de la salud y la seguridad social. Durante la protesta, se quemaron monigotes y pancartas con la imagen del presidente como señal de rechazo.

Entre los principales reclamos de ambas marchas destacaron la falta de empleo, la crisis en el sistema de salud pública, los despidos en el sector público, la inseguridad y lo que califican como un “saqueo” al IESS. Los sindicatos anunciaron nuevas jornadas de movilización en los próximos días.

