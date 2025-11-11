Urgente!

Desempleo en 5 % en Reino Unido, el más alto pospandemia 
Cómo funciona la dieta ‘keto’ 
Ecuador y Canadá se reencuentran tras 14 años: así fue su último enfrentamiento
Colombia exige a EE.UU. que «aclare» una foto diseñada con IA de Petro en prisión 
November 11, 2025

Desempleo en 5 % en Reino Unido, el más alto pospandemia 

  • noviembre 11, 2025
  • 0
  • 68
  • 2 Min Read

La tasa de desempleo del Reino Unido se disparó hasta el 5% entre julio y septiembre de 2025, su nivel más alto desde comienzos de 2021, según datos oficiales.

La tasa de desempleo en el Reino Unido subió al 5 % en los tres meses entre julio y septiembre, frente al 4,8 % en los tres meses anteriores, por lo que se sitúa en el nivel más alto desde principios de la pandemia de COVID , informó la Oficina Nacional de Estadística (ONS, por sus siglas en inglés). El consenso de los analistas preveía un aumento hasta el 4,9% en este período.

El empleo entre la población de 16 a 64 años se situó en el 75 %, una leve caída respecto al trimestre anterior, aunque todavía por encima de las cifras del mismo periodo de 2024. La tasa de inactividad económica se mantuvo estable en el 21 %.

Las vacantes de empleo subieron ligeramente, con un alza trimestral de 2.000 plazas (0,2%), hasta 723.000, según la ONS.

El crecimiento anual medio de los salarios en el Reino Unido bajó un 4,6 % en el trimestre hasta septiembre. Según la directora de estadísticas de la ONS, Liz McKeown, dijo que el crecimiento salarial en el sector privado se ha ralentizado.

Golpe para Starmer

«Tomadas en su conjunto, estas cifras reflejan un debilitamiento del mercado laboral», afirmó McKeown, destacando la «tasa de desempleo en un nivel récord desde el inicio de la pandemia”.

Estos datos suponen un nuevo golpe para el Gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer , muy rezagado en las encuestas de popularidad tan solo 16 meses después de ganar las elecciones generales.

Las cifras llegan además pocos días antes de la presentación del presupuesto anual del Gobierno, el 26 de noviembre, en el que se contemplan subidas de impuestos. Según la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, el aumento de impuestos permitirá reducir la deuda pública y financiar los servicios públicos.

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024