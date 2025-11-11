Desempleo en 5 % en Reino Unido, el más alto pospandemia 

La tasa de desempleo del Reino Unido se disparó hasta el 5% entre julio y septiembre de 2025, su nivel más alto desde comienzos de 2021, según datos oficiales.

La tasa de desempleo en el Reino Unido subió al 5 % en los tres meses entre julio y septiembre, frente al 4,8 % en los tres meses anteriores, por lo que se sitúa en el nivel más alto desde principios de la pandemia de COVID , informó la Oficina Nacional de Estadística (ONS, por sus siglas en inglés). El consenso de los analistas preveía un aumento hasta el 4,9% en este período.

El empleo entre la población de 16 a 64 años se situó en el 75 %, una leve caída respecto al trimestre anterior, aunque todavía por encima de las cifras del mismo periodo de 2024. La tasa de inactividad económica se mantuvo estable en el 21 %.

Las vacantes de empleo subieron ligeramente, con un alza trimestral de 2.000 plazas (0,2%), hasta 723.000, según la ONS.

El crecimiento anual medio de los salarios en el Reino Unido bajó un 4,6 % en el trimestre hasta septiembre. Según la directora de estadísticas de la ONS, Liz McKeown, dijo que el crecimiento salarial en el sector privado se ha ralentizado.

Golpe para Starmer

«Tomadas en su conjunto, estas cifras reflejan un debilitamiento del mercado laboral», afirmó McKeown, destacando la «tasa de desempleo en un nivel récord desde el inicio de la pandemia”.

Estos datos suponen un nuevo golpe para el Gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer , muy rezagado en las encuestas de popularidad tan solo 16 meses después de ganar las elecciones generales.

Las cifras llegan además pocos días antes de la presentación del presupuesto anual del Gobierno, el 26 de noviembre, en el que se contemplan subidas de impuestos. Según la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, el aumento de impuestos permitirá reducir la deuda pública y financiar los servicios públicos.

Confirmado.net – DW