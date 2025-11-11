China no reporta nuevos patógenos tras iniciar temporada de enfermedades respiratorias

BEIJING, Las autoridades sanitarias de China han advertido que el país ha entrado en su temporada alta de enfermedades respiratorias, pero no se han detectado patógenos desconocidos ni nuevas enfermedades infecciosas.

«Todos los patógenos identificados hasta ahora son conocidos y comunes», detalló Wang Dayan, investigador del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China, tras precisar que la influenza, los rinovirus y el virus respiratorio sincicial son las principales causas de infecciones respiratorias agudas en esta temporada.

Según Wang, la actividad de la gripe a nivel nacional sigue siendo moderada, pero continúa en aumento. Se espera que esta enfermedad alcance su punto máximo entre mediados de diciembre y principios de enero.

Las provincias del sur están experimentando una mayor transmisión que las regiones del norte, con la influenza A (H3N2) representando más del 95 por ciento de todos los casos reportados, de acuerdo con Wang.

Jiao Zhenquan, funcionario de la Administración Nacional de Control y Prevención de Enfermedades, indicó que se ha implementado un monitoreo de las infecciones respiratorias agudas para seguir las tendencias de los patógenos y las mutaciones virales.

Las autoridades sanitarias instantánean al público a vacunarse contra la influenza y otras enfermedades prevenibles, así como a fortalecer la conciencia sobre la prevención de enfermedades.

Los gobiernos locales en todo el país están intensificando los esfuerzos para proteger a los grupos de alto riesgo.

En Beijing, se están ofreciendo vacunas gratuitas contra la gripe para los ancianos y los niños en edad escolar.

En Tianjin, los centros de salud comunitarios han lanzado clínicas ambulatorias piloto para infecciones respiratorias infantiles, integrando diagnóstico y tratamiento, pruebas rápidas, vacunación, educación en salud y servicios de derivación para casos graves.

