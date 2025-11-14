Urgente!

Desastre minero de Mariana en Brasil: BHP es “responsable”
Evite el uso de celular en las votaciones del 16 de noviembre: ciudadanos enfrentan acciones legales en el Tribunal Contencioso Electoral 
La BBC se disculpa ante Trump por polémica publicación
Producción industrial de China mantiene un crecimiento estable en octubre 
November 15, 2025

Desastre minero de Mariana en Brasil: BHP es “responsable”

  • noviembre 14, 2025
  • 0
  • 54
  • 2 Min Read

Según la justicia británica, el gigante minero anglo-australiano BHP es responsable del colapso de la represa de desechos de una mina en Brasil en 2015. Esto abre camino a millas de millones de dólares en indemnizaciones.

El tribunal «considera que BHP es estrictamente responsable como contaminador por los daños causados ​​por el colapso» ese año de la represa de desechos de la mina de hierro de Fundão, cerca de Mariana , en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil .

Peor desastre ambiental de Brasil

El considerado como el peor desastre ambiental de Brasil desató una ola de lodo tóxico que provocó la muerte de 19 personas, dejó millas sin hogar, inundó bosques y contaminó todo el río Doce.

Cientos de miles de brasileños, decenas de gobiernos locales y alrededor de 2.000 empresas demandaron a BHP por el colapso de la represa de Fundão en Mariana, propiedad de BHP y la empresa conjunta Samarco de Vale, que también la operaba.

«Una causa directa e inmediata del colapso»

La jueza Finola O’Farrell declaró en un resumen de su fallo que BHP, la mayor empresa minera del mundo, no debió haber seguido elevando la altura de la represa antes de su colapso, lo cual fue «una causa directa e inmediata del colapso, generando responsabilidad por culpa de BHP».

La cuestión de los daños y perjuicios para los 620.000 demandantes registrados deberán ahora ser objeto de un segundo juicio, previsto a partir de octubre de 2026.

BHP anunció que apelará el fallo y continuará litigando en el juicio.

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Titulares Opinión

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Titulares Ecuador

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024