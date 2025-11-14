Desastre minero de Mariana en Brasil: BHP es “responsable”

Según la justicia británica, el gigante minero anglo-australiano BHP es responsable del colapso de la represa de desechos de una mina en Brasil en 2015. Esto abre camino a millas de millones de dólares en indemnizaciones.

El tribunal «considera que BHP es estrictamente responsable como contaminador por los daños causados ​​por el colapso» ese año de la represa de desechos de la mina de hierro de Fundão, cerca de Mariana , en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil .

Peor desastre ambiental de Brasil

El considerado como el peor desastre ambiental de Brasil desató una ola de lodo tóxico que provocó la muerte de 19 personas, dejó millas sin hogar, inundó bosques y contaminó todo el río Doce.

Cientos de miles de brasileños, decenas de gobiernos locales y alrededor de 2.000 empresas demandaron a BHP por el colapso de la represa de Fundão en Mariana, propiedad de BHP y la empresa conjunta Samarco de Vale, que también la operaba.

«Una causa directa e inmediata del colapso»

La jueza Finola O’Farrell declaró en un resumen de su fallo que BHP, la mayor empresa minera del mundo, no debió haber seguido elevando la altura de la represa antes de su colapso, lo cual fue «una causa directa e inmediata del colapso, generando responsabilidad por culpa de BHP».

La cuestión de los daños y perjuicios para los 620.000 demandantes registrados deberán ahora ser objeto de un segundo juicio, previsto a partir de octubre de 2026.

BHP anunció que apelará el fallo y continuará litigando en el juicio.

Confirmado.net – DW