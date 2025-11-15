Urgente!

Aterriza cápsula de retorno de nave espacial china Shenzhou-21

JIUQUAN, La cápsula de retorno de la nave espacial china Shenzhou-21, con los astronautas de Shenzhou-20, Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie, a bordo, tocó tierra hoy viernes en el sitio de aterrizaje de Dongfeng, ubicado en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China.

La cápsula de retorno de la nave china Shenzhou-21 aterrizó con éxito en Mongolia Interior, llevando de regreso a los astronautas Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie tras 204 días en órbita, marcando un récord de permanencia en el espacio para China.Foto: Internet-Xinhua

A las 11:14 (hora de Beijing), Shenzhou-21 se desacopló de la combinación de la estación espacial.

A las 14:49, el Centro de Control Aeroespacial de Beijing emitió una orden de retorno a través de la estación terrestre, y la cápsula orbital de la nave se separó de la cápsula de retorno.

Luego se encendió el motor de frenado y la cápsula de retorno se separó de la cápsula de propulsión.

La cápsula de retorno tocó tierra a las 16:40 en el sitio de aterrizaje de Dongfeng, en la región autónoma de Mongolia Interior, indicó la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.

Los astronautas están todos en buen estado de salud, después de pasar 204 días en órbita, estableciendo un nuevo récord de permanencia en el espacio entre las tripulaciones de astronautas chinos, señaló la entidad.

Confirmado.net – Xinhua

