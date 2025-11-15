Urgente!

California revocará 17.000 licencias comerciales a migrantes

Los afectados son conductores de camiones y autobuses que no cuentan con estatus de residente en EE.UU.

El Departamento de Vehículos de California revocará unas 17.000 licencias comerciales- conocidas como CDL- emitidas a conductores inmigrantes, que no cuentan con un estatus de residente permanente en Estados Unidos, según informó el Departamento de Transportes este jueves (13.11.2025).

El secretario de Transporte de EE.UU. UU., Sean P. Duffy, aprobó el anuncio de las cancelaciones para criticar al gobernador de California, Gavin Newsom, a quien acusó de otorgar licencias comerciales a personas indocumentadas.

«Esto es solo la punta del iceberg. Mi equipo seguirá presionando a California para que demuestre que ha retirado a todos los inmigrantes indocumentados de los camiones y autobuses escolares”, dijo Duffy en un comunicado.

California se ha defendido asegurando que todas las CDL otorgadas se expidieron a inmigrantes que contaban con permisos de trabajo expedidos por el gobierno federal.

Tensión entre la Casa Blanca y California

La tensión entre la Casa Blanca y California por las licencias CDL aumentó tras una serie de accidentes mortales en los que estuvieron involucrados conductores inmigrantes, que solo tenían permiso de trabajo y han sido considerados como “ilegales”, por el Gobierno del presidente Donald Trump.

Duffy acusó a California de dar una licencia a Harjinder Singh, un oriundo de la India, detenido después de accidentarse en una carretera de Florida el pasado 12 de agosto, cuando el camión que conducía giró en U en una zona no autorizada, provocando la muerte de tres personas.

El Departamento de Vehículos de California se defendió diciendo que Singh tenía un permiso de trabajo expedido por el Departamento de Seguridad Interna (DHS).

El secretario señaló que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) ha exigido a California una auditoría completa de todas sus licencias de conducir comerciales (CDL) para no residentes, con el fin de que la agencia pueda verificar que se hayan revocado todas las licencias “emitidas ilegalmente” y corregido las deficiencias que permitieron su otorgamiento.

En octubre pasado, el Departamento de Transporte de EE.UU. la retención de más de 40 millones de dólares a California tras una investigación que cálculos que el estado no había cumplido anunció con los estándares de dominio del idioma inglés establecidos para los conductores comerciales por el Gobierno Trump.

Confirmado.net – DW

