Delcy Rodríguez responde quién está al mando en Venezuela: ella o Trump

La dignataria calificó de «muy respetuosos» sus intercambios con autoridades estadounidenses.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó que es ella y no el presidente estadounidense, Donald Trump, quien está a cargo de las decisiones ejecutivas en su país.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, junto al secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, y otros funcionarios estadounidenses.Prensa presidencial de Venezuela

«¿Quién está al mando en Venezuela? ¿Está usted al mando o está Trump al mando?«, preguntó la entrevistadora, a lo que la dignataria respondió: «Yo estoy encargada de la Presidencia de la República, que es lo que contempla la Constitución. Y te puedo decir que, por el nivel de trabajo, estoy muy encargada de la Presidencia de la República. [Es] un trabajo arduo, duro, sobre todo en las condiciones inéditas en las que me correspondió encargarme de la presidencia». La entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC salió publicada este jueves.

En la misma línea, cuando se le preguntó si consideraba a Nicolás Maduro como el líder legítimo de Venezuela, reiteró que así es y que tanto él como su esposa, Cilia Flores, «son personas inocentes de lo que se les ha tratado de endilgar».

Contactos «muy respetuosos»

Con respecto a los contactos de alto nivel con el Gobierno estadounidense, se refirió a las dos conversaciones telefónicas que mantuvo con su homólogo Donald Trump, así como a sus intercambios –más frecuentes, aseveró– con el secretario de Estado, Marco Rubio. Los calificó como «muy respetuosos» y corteses.

«He conversado en dos oportunidades por teléfono con el presidente Trump, he tenido contacto más seguido con el secretario [Marco] Rubio y debo resaltar que han sido contactos muy respetuosos, de un nivel que permite que podamos trabajar conjuntamente, que la cooperación pueda fluir. Y por eso hemos dicho que, sin duda, la agenda energética puede ser un motor. Yo debo agradecer porque los contactos que hemos tenido –que son al más alto nivel–, han sido siempre de respeto y cortesía», dijo.

Reveló, asimismo, que fue invitada a visitar oficialmente EE.UU. Sobre este asunto, puntualizó que ella su equipo están evaluando cuál sería el momento idóneo, aunque adelantó que ello podría tener lugar una vez se consolide la «cooperación» bilateral.

Rodríguez también fue consultada sobre otros temas, como la eventual celebración de comicios. Al respecto, aseguró que ni ella ni los otros miembros de su gestión tienen «miedo a las elecciones». «Cuando llegue el momento, será bienvenido y esperemos que sea un proceso donde los venezolanos y las venezolanas estén y se sientan identificados como soberanos», afirmó.

Confirmado.net – RT