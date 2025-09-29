Decenas protestan en Paraguay contra la corrupción

Los manifestantes bajo el lema ´Somos el 99,9 %. No queremos corrupción´, pidieron, entre otras cosas, una investigación en todos los poderes del Estado.

Decenas de personas protestaron este domingo (28.09.2025) en Paraguay en contra del Gobierno del presidente Santiago Peña, en rechazo a la corrupción y para exigir mejoras en los servicios y en la salud pública, en una jornada marcada por un fuerte despliegue policial que dejó al menos 31 personas detenidas.

Manifestantes de todas las edades acudieron hasta el centro de Asunción en respuesta a una convocatoria difundida en redes sociales por la autodenominada ‘generación Z’, que llamó a congregarse a las afueras del Congreso Nacional y a recorrer las calles del microcentro de la capital del país.

«Aquí estamos en Paraguay realmente pidiendo sobre la seguridad, justicia y salud en nuestro país», expresó a EFE Jenifer González, una estudiante de Enfermería, quien dijo que rechazan a «políticos corruptos» que, se quejó, «roban» al pueblo «en la cara».

Durante el recorrido, los manifestantes -que portaban banderas de Paraguay y otras del cómic manga ‘One Piece’, que ha sido usada en movilizaciones antigubernamentales en Nepal, Francia, Indonesia y Perú- protagonizaron algunas escaramuzas con los policías, que impedían el avance de una de las concentraciones con rumbo a la sede del Legislativo.

Mientras los agentes intentaron dispersar la movilización con gas pimienta, algunos asistentes respondieron con piedras, sin que el incidente pasara a mayores.

Ocho agentes heridos y 31 detenidos

La Policía informó en un comunicado que al menos ocho policías resultaron heridos y que 31 personas fueron detenidas

Confirmó el despliegue de 3.000 efectivos para custodiar la movilización que recorrió el centro capitalino y se concentró en las afueras del Congreso y del cuartel general de esa institución.

Según la Policía, en la protesta, convocada por la autodenominada ‘Generación Z’, «sí hubo jóvenes presentes», pero advirtió que «la mayoría» de los que se sumaron fueron «activistas políticos conocidos», que no identificó.

En total, indicó, fueron detenidos 29 hombres y dos mujeres.

La Policía detalló que ocho agentes (siete mujeres y un hombre) resultaron heridos durante la jornada y recibieron «la asistencia médica correspondiente».

La protesta tuvo como lema ‘Somos el 99,9 %. No queremos corrupción’, y reclamaba, entre otras, «transparencia y rendición de cuentas» y una «investigación exhaustiva, independiente y expedita de todas las acusaciones de corrupción en todos los poderes del Estado», según los mensajes difundidos en las redes sociales.

Con información de Agencia DW