China propone plan de cooperación en ciberespacio en foro de internet China-África 

XIAMEN, El Foro de Desarrollo y Cooperación en Internet China-África se inauguró el domingo en la ciudad de Xiamen, en la provincia oriental china de Fujian, con la presentación por parte de China de un plan de acción para crear una comunidad compartida en el ciberespacio y el lanzamiento de una red para empresas de internet chinas que operan en África.

China lanza plan 2025–2026 para impulsar la cooperación en ciberseguridad, IA y economía digital con África en el Foro de Internet China-África en Xiamen.Foto: Internet

La iniciativa, titulada «Plan de acciones para construir conjuntamente una comunidad China-África con un futuro compartido en el ciberespacio (2025-2026)», fue anunciada durante la apertura del foro.

China también se comprometió a continuar organizando programas de capacitación sobre ciberseguridad y economía digital.

El evento contó con subforos centrados en la reducción de la brecha digital, desarrollo y gobernanza de la inteligencia artificial, y ciberseguridad y gestión de datos, así como cooperación mediática e intercambios entre personas.

Asistieron al foro, aproximadamente, 400 representantes de gobiernos, universidades, centros de estudios y medios de comunicación de China y 32 países africanos.

Los participantes africanos elogiaron la iniciativa y coincidieron en describir el foro como alineado con las necesidades de transformación digital de África.

Expresaron su esperanza de profundizar la cooperación con China en economía digital, ciberseguridad, protección de datos, gobernanza de inteligencia artificial e intercambios mediáticos.

El foro fue organizado conjuntamente por la Administración del Ciberespacio de China y el gobierno provincial de Fujian.

Con información de Xinhua