Urgente!

«Hoy quemamos judíos»: El polémico canto de alumnos de una escuela en Argentina 
China propone plan de cooperación en ciberespacio en foro de internet China-África 
Decenas protestan en Paraguay contra la corrupción
Relatora de ONU pide un «alto el fuego» contra manifestantes al Gobierno de Ecuador
September 30, 2025

«Hoy quemamos judíos»: El polémico canto de alumnos de una escuela en Argentina 

  • septiembre 29, 2025
  • 0
  • 62
  • 1 Min Read

El presidente argentino Javier Milei reaccionó al video viral del cántico antisemita. 

El video viral de un grupo de estudiantes argentinos que corean un cántico antisemita no ha pasado desapercibido para el presidente argentino, Javier Milei.

«Repudiable. Fin», comentó este domingo el mandatario en su cuenta de X.

Medios argentinos han divulgado la grabación hecha en un autobús de viaje de egresados de la Escuela Humanos de Canning, en la que se ve a los estudiantes cantando: «Hoy quemamos judíos», alentados por el coordinador de la empresa organizadora. Los hechos tuvieron lugar en Bariloche el pasado 10 septiembre. 

El centro docente, ubicado en la localidad bonaerense de Canning, expresó su condena a esta manifestación antisemita y prometió tomar medidas al respecto. Asimismo, informó que ha contactado a la entidad representativa de la comunidad judía para revisar este incidente.

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024