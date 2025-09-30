«Hoy quemamos judíos»: El polémico canto de alumnos de una escuela en Argentina 

El presidente argentino Javier Milei reaccionó al video viral del cántico antisemita.

El video viral de un grupo de estudiantes argentinos que corean un cántico antisemita no ha pasado desapercibido para el presidente argentino, Javier Milei.

«Repudiable. Fin», comentó este domingo el mandatario en su cuenta de X.

Medios argentinos han divulgado la grabación hecha en un autobús de viaje de egresados de la Escuela Humanos de Canning, en la que se ve a los estudiantes cantando: «Hoy quemamos judíos», alentados por el coordinador de la empresa organizadora. Los hechos tuvieron lugar en Bariloche el pasado 10 septiembre.

El centro docente, ubicado en la localidad bonaerense de Canning, expresó su condena a esta manifestación antisemita y prometió tomar medidas al respecto. Asimismo, informó que ha contactado a la entidad representativa de la comunidad judía para revisar este incidente.

