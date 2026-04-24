Caligrafía china cautiva a jóvenes cubanos en evento «Lanting: Caligrafía China-Salón de Cultura”

LA HABANA, El estudiante de mandarín Pavel Manso dijo que la caligrafía china es un arte que le apasiona y que desde la escritura milenaria ha encontrado la felicidad, la armonía y el aprendizaje de una cultura que exalta el alma.

«A través de los personajes, hay una rica historia y una gran sabiduría», afirmó. La paciencia y la persistencia son características de los chinos y, según el estudiante, son aspectos fundamentales en la vida.

«La cultura China nos transmite felicidad, paz, armonía y alegría», abundó Manso, quien participó en el evento del Día Internacional de la Lengua China «Lanting: Caligrafía China-Salón de Cultura», celebrado en la capital cubana.

Karla Pico, estudiante de secundaria y de idioma chino calificó a la caligrafía como «elegante, bonita, fina y artística». Los personajes se hacen con más «dedicación, más calma, más detalles».

En el evento, Yairet Carrero, estudiante del Instituto Confucio de la Universidad de La Habana expuso una obra de caligrafía china.

«Hace mucho tiempo en la antigüedad, los chinos escribían en bambú, por eso yo quise escribirlo en bambú y de derecha a izquierda, como se escribía en la antigüedad, y entonces representé también el pincel, que es uno de los cuatro tesoros chinos y que es importante para la cultura china», explicó Carrero, quien cursa el cuarto año de idioma chino.

En la Casa Vitier García Marruz, ubicada en La Habana Vieja, se inauguró este jueves de manera oficial el «Rincón de la Cultura China» en ocasión del Día Internacional de la Lengua China, un espacio para promover el intercambio lingüístico y cultural entre los dos países.

En su discurso de apertura del nuevo espacio, el embajador de China en Cuba, Hua Xin, resaltó que «el chino es una de las lenguas más antiguas y habladas a nivel global, y cada vez más personas en todo el mundo descubren y se enamoran de China a través del aprendizaje del chino».

Igualmente, el diplomático se refirió a que desde el Instituto Confucio de la Universidad de La Habana, con 16 años de ejercicio en la enseñanza, más de 10.000 estudiantes cubanos han aprendido chino, «convirtiéndolos en participantes, promotores y contribuyentes de la amistad chino-cubana».

Además, Hua invitó a trabajar «juntos para contar y crear más historias hermosas en chino, contribuyendo aún más a las especiales relaciones de amistad entre China y Cuba, así como al entendimiento mutuo y la amistad entre nuestros dos pueblos».

Con información de Xinhua