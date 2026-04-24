EE.UU. niega que intente excluir al equipo iraní del Mundial

Estados Unidos no pretende excluir a Irán del Mundial de fútbol de 2026, declaró el jueves (23.04.2026) el secretario de Estado, Marco Rubio, después de que un funcionario estadounidense mencionara la posibilidad de reemplazar a la selección persa por la de Italia, que no logró clasificarse.

Las especulaciones surgieron tras declaraciones de un asesor de Donald Trump al Financial Times, quien dijo haber sugerido al mandatario estadounidense y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reemplazar a Irán por Italia en el torneo previsto del 11 de junio al 19 de julio.

La selección de Irán ha quedado en el centro de la atención por las tensiones derivadas de la guerra de ese país con Estados Unidos y las restricciones migratorias vigentes.

Washington sostiene que estas medidas no afectan a los futbolistas, aunque han reavivado dudas sobre el acceso de acompañantes de la delegación y aficionados iraníes al país durante el torneo, del que México y Canadá también son coorganizadores.

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