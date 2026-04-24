Feriado por el Día del Trabajo en Ecuador 2026: ¿se recupera el 30 de abril? Esto dice el decreto

Ecuador vivirá un feriado extendido por el Día del Trabajo en 2026, que incluirá una jornada adicional el jueves 30 de abril. La medida, dispuesta por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 354, ha generado dudas entre trabajadores y empleadores sobre si ese día debe ser recuperado.

¿El 30 de abril es recuperable? Esto establece el decreto

El Decreto Ejecutivo 354 establece claramente que el jueves 30 de abril será día de descanso obligatorio y no recuperable.

Esto significa que los trabajadores no deberán compensar esas horas en jornadas posteriores, ni en el sector público ni en el privado.

La decisión amplía de forma excepcional el feriado por el Día del Trabajo, generando un descanso continuo de cuatro días.

Un feriado extendido en Ecuador: fechas clave

El asueto nacional se desarrollará desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo de 2026, con motivo del Día del Trabajo.

Este día adicional no estaba contemplado en el calendario oficial de feriados publicado previamente por el Viceministerio de Turismo, lo que lo convierte en una medida extraordinaria.

¿Cuántos feriados tiene Ecuador al año?

En Ecuador existen 11 feriados nacionales oficiales, a los que se suma un día adicional por celebraciones provinciales en cada jurisdicción.

Estos descansos están regulados para promover tanto el turismo interno como el bienestar laboral.La inclusión del 30 de abril como día no laborable representa una excepción dentro de esta planificación anual.

Origen del Día del Trabajo: una lucha histórica

El Día del Trabajo tiene su origen en las protestas obreras de 1886 en Chicago, Estados Unidos, donde miles de trabajadores exigieron una jornada laboral más justa.

Este hecho marcó un antes y un después en la defensa de los derechos laborales a nivel mundial.

Impacto del feriado en trabajadores y turismo

El feriado extendido abre oportunidades para el descanso, el turismo interno y las actividades familiares.

También dinamiza sectores como el comercio y la hotelería, especialmente en destinos nacionales.

Sin embargo, también implica ajustes operativos para empresas que deberán reorganizar sus actividades ante la suspensión de la jornada laboral.

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Con información de El Universo