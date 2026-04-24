China pone en su ‘lista negra’ a siete empresas europeas de defensa

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) –

El Ministerio de Comercio de China ha decidido incluir en su lista de control de exportaciones a siete empresas europeas del sector de la defensa por su relación con la venta de armas a Taiwán, alegando la necesidad de salvaguardar su seguridad e intereses nacionales.

Las empresas afectadas son las belgas Herstal y Grupo FN Browning; la alemana Hensoldt; y las checas Omnipol, Excalibur Armory, SpaceKnow y VZLU Aerospace.

Tras su inclusión en la lista de control de exportaciones de Pekín, se prohíbe la venta de artículos de doble uso a estas siete entidades y que organizaciones y personas físicas extranjeras transfieran o suministren a estas compañías artículos de doble uso originarios de China, además de instar a que cualquier actividad relacionada en curso cese de inmediato.

Asimismo, en circunstancias especiales en las que la exportación sea considerada como realmente necesaria, el exportador deberá presentar una solicitud al respecto al Ministerio de Comercio.

La decisión de las autoridades chinas, la primera vez que Pekín decide incluir en su ‘lista negra’ a empresas de la UE, se conoce horas después de que Bruselas extendiera ayer a varias empresas del gigante asiático las medidas para impedir la elusión de sanciones impuestas a Rusia y Bielorrusia.

Un portavoz del Ministerio de Comercio de China indicó al periódico estatal ‘Global Times’, que Pekín ha informado a la UE a través del mecanismo de diálogo bilateral sobre control de exportaciones, subrayando que las medidas afectan a un pequeño número de entidades involucradas en la venta de armas a Taiwán o que han colaborado con las autoridades taiwanesas y solo afectan a artículos de doble uso, por lo que no afectarán al comercio ni a los intercambios económicos habituales entre China y la UE.

Con información de EUROPA PRESS – Imagen CGTN