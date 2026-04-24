Ecuador en el Mundial 2026: ciudades, estadios y rivales donde buscará hacer historia

La Selección de Ecuador ya conoce su camino en el Copa Mundial de la FIFA 2026. La Tricolor disputará la fase de grupos en tres ciudades de Estados Unidos: Filadelfia, Kansas City y Nueva Jersey, enfrentando a Costa de Marfil, Curazao y Alemania en el grupo E.

Filadelfia: el debut mundialista ante Costa de Marfil

El estreno de Ecuador será el 14 de junio de 2026 en el Lincoln Financial Field, ubicado en Filadelfia.

El rival será Selección de Costa de Marfil, en un partido clave para marcar el ritmo del grupo.

El encuentro está previsto para las 18:00 (hora de Ecuador).

Este primer duelo será determinante para las aspiraciones ecuatorianas de avanzar a la siguiente fase.

Kansas City: duelo ante Curazao en el Arrowhead Stadium

El segundo partido se jugará el 20 de junio en el Arrowhead Stadium, en Kansas City.

Ecuador enfrentará a Selección de Curazao, una selección debutante en el Mundial.

El compromiso está programado para las 19:00 (hora ecuatoriana).

Este encuentro podría ser decisivo para sumar puntos clave antes del cierre del grupo.

Nueva Jersey: el gran reto frente a Alemania

El cierre de la fase de grupos será el 25 de junio en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford.

La Tricolor se medirá ante la poderosa Selección de Alemania a las 15:00 (hora de Ecuador), en el duelo más exigente del grupo.

Alemania, una de las selecciones más laureadas del mundo, representa el mayor desafío para Ecuador en esta fase.

Un Mundial histórico con formato ampliado

El Copa Mundial de la FIFA 2026 será el primero en contar con 48 selecciones, lo que amplía las oportunidades, pero también eleva la exigencia.

Además, el torneo se jugará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, con múltiples sedes y desplazamientos para los equipos.

El desafío logístico y deportivo de Ecuador

Ecuador deberá adaptarse a los constantes traslados entre ciudades, lo que implica retos físicos y logísticos.

Sin embargo, también tendrá la ventaja de jugar todos sus partidos en territorio estadounidense, facilitando cierta estabilidad.

La ilusión de avanzar a la siguiente ronda está intacta para una generación que busca dejar huella en la historia del fútbol ecuatoriano.

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Con información de El Universo