Audi ve en China un mercado clave para los automóviles de alta gama

Pekín, 24 abr (dpa) – El director general de Audi, Gernot Döllner, considera que China es un mercado de crecimiento decisivo para el segmento prémium de la automotriz alemana, a pesar del difícil contexto del mercado.

El mercado de alta gama «en realidad solo crecerá en China» a nivel mundial, declaró Döllner a la agencia dpa en el Salón del Automóvil de Pekín.

Un modelo AUDI E7X creado por la marca conjunta que Audi ha lanzado en China con el productor local SAIC. Foto: Johannes Neudecker/dpa

Según las estimaciones de Döllner, el mercado prémium chino crecerá alrededor de un 40 % en los próximos diez años. En el resto del mundo, por el contrario, este segmento se mantendrá más bien estancado.

Al mismo tiempo la competencia en China se ha endurecido considerablemente, advirtió el directivo de Audi: los nuevos fabricantes chinos se han posicionado con éxito en el segmento prémium. Audi se encuentra ahora «de nuevo en la posición de ser en parte un retador y de plantar cara a la competencia», agregó.

Audi con dos marcas en China

Al mismo tiempo, Döllner reconoció que la filial de Volkswagen aún tiene que seguir recuperando terreno en China. La transformación de la marca de los cuatro aros hacia los NEV aún tiene por delante grandes pasos, afirmó. En China, NEV hace referencia a los vehículos con propulsiones alternativas, sobre todo coches totalmente eléctricos e híbridos enchufables.

Audi apuesta ahora por dos vías en China. Además de la marca clásica de los cuatro aros, existe la nueva marca hermana AUDI, que se presenta sin el logotipo tradicional y se desarrolla conjuntamente con el socio chino SAIC.

La decisión de crear esta marca hermana fue «muy arriesgada y muy valiente», que fue objeto de un debate extremadamente crítico, afirmó Döllner. Sin embargo, destacó, hoy se ve que Audi atrae así a nuevos clientes y entra en un segmento al que la marca principal de los cuatro aros no llega.

Al mismo tiempo, Audi quiere imprimir en el futuro un sello más propio a la nueva marca. El objetivo es «incorporar aún más los genes de Audi en los coches aquí, in situ». Agregó que en el futuro serán especialmente importantes dos ámbitos: la experiencia digital en el habitáculo y la conducción automatizada.

«Esos son los principales campos de innovación», dijo Döllner. Vaticinó además que la próxima carrera apasionante, que parte de China, será la cuestión de qué papel desempeñará la inteligencia artificial en el vehículo.

Con información de AGENCIA DPA