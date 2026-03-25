«Cosas que explotan»: los videos que moldean la visión de Trump sobre la guerra con Irán

Algunos de los aliados del mandatario han expresado su preocupación por el formato en el que este es informado y su capacidad para reflejar fielmente la realidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe periódicamente videos hechos por sus militares que resumen los ataques contra objetivos iraníes de las últimas 48 horas, informa NBC News citando a sus fuentes.

Según uno de los funcionarios consultados, estos informes, que suelen durar aproximadamente dos minutos o más, muestran una serie de «cosas que explotan», en referencia a los bombardeos realizados por el Comando Central de EE.UU. contra equipos e instalaciones militares iraníes.

¿Tiene Trump el cuadro completo?

A pesar de que estos videos no son el único canal de información del presidente, algunos aliados han expresado su preocupación porque este formato podría no reflejar el panorama completo del conflicto.

Según las fuentes de NBC News, las imágenes también han influido en la frustración de Trump con la cobertura mediática. El presidente ha señalado los «éxitos» mostrados en los videos y ha cuestionado en privado por qué la prensa no destaca esos resultados con mayor énfasis.

La Casa Blanca rechazó estas versiones. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente recibe información completa sobre el desarrollo de la guerra, incluidos tanto los avances como las dificultades.

Agresión contra Irán

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

de la República Islámica. Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí , y de varios altos cargos militares , entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

, y de varios , entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor. Como represalia por los ataques, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética.

balísticos y drones contra Israel y contra en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética. Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

Confirmado.net – RT