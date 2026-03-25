ONU alerta riesgo de desapariciones forzadas en Ecuador y cuestiona militarización

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) publicó sus observaciones finales sobre Ecuador, en un informe que advierte un escenario de riesgo generalizado en el país. El organismo internacional cuestiona la estrategia de seguridad basada en la militarización, alerta sobre posibles prácticas de desaparición forzada y señala obstáculos en las investigaciones penales.

🚩#URGENTE El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) acaba de publicar sus observaciones finales sobre la situación del Ecuador.



Un informe contundente, concluyen que todos nos encontramos en riesgo, y que @MinLoffredoEc está obstaculizando las investigaciones… pic.twitter.com/zwIwJEmV0M — Fernando Bastias Robayo 🇵🇸 (@NandoBastias) March 25, 2026

ONU advierte riesgos por estados de excepción y militarización

El informe del CED expresa preocupación por la implementación de políticas de seguridad sustentadas en estados de excepción y en la movilización permanente de las Fuerzas Armadas.

Según el organismo, estas medidas han incrementado el riesgo de desapariciones forzadas, especialmente en un contexto donde no existen salvaguardas legales suficientes, como ocurre con la aplicación del toque de queda.

Falta de transparencia y obstáculos en las investigaciones

El Comité también cuestiona la falta de información pública sobre el denominado “Plan Fénix” y advierte posibles obstáculos en las investigaciones penales.

En particular, señala que instituciones del Estado, como el Ministerio de Defensa, han negado información relevante a organismos internacionales y han incumplido su participación en mecanismos de seguimiento.

Sistema penitenciario y registros deficientes

El informe alerta sobre la inexistencia de registros interoperables y actualizados de personas privadas de libertad, lo que dificulta el seguimiento de detenidos.

Además, se advierte sobre prácticas como liberaciones en zonas aisladas sin notificación a familiares, lo que incrementa la incertidumbre y el riesgo de vulneración de derechos.

Niñez en riesgo y reclutamiento forzado

Otro de los puntos críticos señalados por el CED es el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, así como la debilidad de los mecanismos institucionales para prevenir estos hechos.

El organismo insta al Estado ecuatoriano a fortalecer las políticas de protección y garantizar respuestas efectivas frente a esta problemática.

Preocupación por impunidad y actuación militar

El Comité advierte sobre la aplicación de medidas sustitutivas a personal militar involucrado en presuntos casos de desaparición forzada, lo que podría obstaculizar las investigaciones.

Asimismo, señala la falta de procesos administrativos adecuados dentro de las Fuerzas Armadas para investigar estos hechos y alerta sobre posibles actos de intimidación en el desarrollo de investigaciones.

Mujeres buscadoras bajo riesgo

El informe también pone énfasis en la situación de las mujeres buscadoras, quienes han denunciado actos de intimidación en el marco de su labor.

El CED exhorta al Estado a reconocerlas como defensoras de derechos humanos y a garantizar su protección, en cumplimiento de las medidas cautelares dispuestas por organismos internacionales.

Reconocimientos y avances puntuales

El Comité destaca algunos avances, como decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con la protección de derechos y el desarrollo de estándares jurídicos en casos emblemáticos.

Sin embargo, subraya la necesidad de que todos los casos de desaparición forzada sean investigados con la misma rigurosidad y sin riesgo de impunidad.

CONTEXTO

El informe del CED se produce en un contexto de creciente crisis de seguridad en Ecuador, marcada por la expansión del crimen organizado, el uso de estados de excepción y una estrategia de seguridad fuertemente militarizada.

Este escenario ha generado tensiones entre la necesidad de control estatal y el respeto a los derechos humanos, abriendo un debate sobre la sostenibilidad de las políticas actuales.

Información basada en las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), recopiladas y difundidas por: Fernando Bastias Robayo – Defensor de Derechos Humanos