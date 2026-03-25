Trolebuses chinos de nueva energía impulsarán transporte ecológico durante la Copa Mundial 2026 en México

JINAN, Zhongtong Bus, uno de los pioneros en la fabricación de autobuses en China, entregó recientemente a México 42 trolebuses de doble propulsión del modelo N12, los cuales serán utilizados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 para ofrecer servicios de transporte ecológicos y sostenibles.

La empresa Zhongtong Bus entregó trolebuses de nueva energía a la Ciudad de México para mejorar la movilidad sostenible durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: Internet-Xinhua

Los vehículos, que fueron enviados desde la ciudad de Liaocheng, en la provincia oriental china de Shandong, desempeñarán un papel crucial en la mejora de la infraestructura de transporte público de la Ciudad de México durante el evento.

Integrando tecnologías clave de nueva energía con las ventajas operativas de los trolebuses, las unidades cuentan con carrocería y chasises reforzados, optimizadas para una operación de alta intensidad.

Según Zhu Zhifeng, subdirector del departamento de investigación y desarrollo de vehículos completos de la firma, los trolebuses destacan por su versatilidad operativa: Incorporan interfaces de alimentación de 110 voltios diseñadas específicamente para cubrir la demanda de energía de los equipos y las tareas de limpieza a bordo, además de contar con asientos especiales para personas con discapacidad visual y áreas designadas para perros guía.

En materia de seguridad, las unidades integran sistemas avanzados, como alertas de colisión frontal y de abandono de carril.

Estos detalles, sumados al diseño de suelo bajo y puertas más amplias, resultan fundamentales para gestionar con eficiencia el flujo masivo de pasajeros durante la cita orbital del fútbol.

Adrián Escamilla Palafox, director general del Grupo CISA de México, expresó su confianza en la calidad y el rendimiento de los vehículos entregados.

«Estos trolebuses mejorarán notablemente la visibilidad internacional de la Ciudad de México y su imagen como una ciudad de desarrollo de alta calidad», señaló tras conocer de cerca su rendimiento general.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, marcará la primera vez que el torneo se celebrará en tres países.

Al ser el certamen deportivo más visto del mundo, se espera que esta edición atraiga a millones de espectadores presenciales, lo que convierte el transporte sostenible y eficiente en un aspecto clave para las ciudades anfitrionas.

Desde 2017, Zhongtong Bus ha ido ampliando su presencia en el mercado mexicano, con exportaciones que incluyen autobuses para sistemas de Autobús de Tránsito Rápido (BRT, por sus siglas en inglés) y modelos totalmente eléctricos.

En 2021, la empresa presentó sus trolebuses de doble propulsión N12, y en 2023, comenzó a exportar, también a México, sus autobuses turísticos H11.

Zhongtong se ha convertido en un actor clave en los esfuerzos de ese país latinoamericano por modernizar el transporte público hacia medios más amigables con el medio ambiente.

El presidente de la compañía china, Wang Xingfu, destacó el compromiso constante de esto con el mercado mexicano.

«Gracias a nuestra colaboración con el Grupo Zapata, hemos logrado llevar a las calles de México un transporte público ecológico y confiable, contribuyendo así al giro global hacia la sostenibilidad», afirmó Wang.

Fundada en 1958, Zhongtong Bus es uno de los primeros fabricantes de autobuses de China, con una capacidad de producción anual de 30.000 unidades.

En 2025, las exportaciones de autobuses de nueva energía de la empresa alcanzaron las 1.447 unidades, con un crecimiento interanual del 245,35 por ciento, lo que refleja un notable crecimiento en los mercados sudamericanos, especialmente en Chile.

La expansión internacional de Zhongtong Bus refleja el acelerado proceso de salida al exterior de los vehículos de nueva energía de China.

Según datos publicados por la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China, tanto la producción como las ventas de automóviles en el país superaron los 34 millones de unidades en 2025, lo que le permitió mantener su posición como el mayor mercado automotor del mundo por decimoséptimo año consecutivo.

De este total, los vehículos de nueva energía superaron los 16 millones de unidades tanto en producción como en ventas, lo que pone de manifiesto el dominio de China en este sector.

El Gobierno chino ha sentado unas bases sólidas para el crecimiento futuro del sector de los vehículos de nueva energía con el esquema del XV Plan Quinquenal (2026-2030) para el desarrollo económico y social nacional, que prevé acelerar el desarrollo de sectores emergentes, incluidos los vehículos de nueva energía inteligentes y conectados.

El plan destaca la importancia de fomentar industrias con alto contenido tecnológico y amplia penetración en el mercado, creando nuevas oportunidades para que las empresas chinas asuman un papel de liderazgo en el escenario global.

«Estamos decididos a ampliar nuestra presencia en los principales mercados mundiales, incluidas las regiones de Europa, América y Asia, sin dejar de mejorar la competitividad global de los autobuses chinos», declaró Li Hongtao, director del Departamento de Mercadeo Internacional de Zhongtong Bus.

Aletatanto la producción como las ventas de automóviles en el país superaron los 34 millones de unidades en 2025, lo que le permitió mantener su posición como el mayor mercado automotor del mundo por decimoséptimo año consecutivo.

De este total, los vehículos de nueva energía superaron los 16 millones de unidades tanto en producción como en ventas, lo que pone de manifiesto el dominio de China en este sector.

El Gobierno chino ha sentado unas bases sólidas para el crecimiento futuro del sector de los vehículos de nueva energía con el esquema del XV Plan Quinquenal (2026-2030) para el desarrollo económico y social nacional, que prevé acelerar el desarrollo de sectores emergentes, incluidos los vehículos de nueva energía inteligentes y conectados.

El plan destaca la importancia de fomentar industrias con alto contenido tecnológico y amplia penetración en el mercado, creando nuevas oportunidades para que las empresas chinas asuman un papel de liderazgo en el escenario global.

«Estamos decididos a ampliar nuestra presencia en los principales mercados mundiales, incluidas las regiones de Europa, América y Asia, sin dejar de mejorar la competitividad global de los autobuses chinos», declaró Li Hongtao, director del Departamento de Mercadeo Internacional de Zhongtong Bus.

Aletatanto la producción como las ventas de automóviles en el país superaron los 34 millones de unidades en 2025, lo que le permitió mantener su posición como el mayor mercado automotor del mundo por decimoséptimo año consecutivo.

De este total, los vehículos de nueva energía superaron los 16 millones de unidades tanto en producción como en ventas, lo que pone de manifiesto el dominio de China en este sector.

El Gobierno chino ha sentado unas bases sólidas para el crecimiento futuro del sector de los vehículos de nueva energía con el esquema del XV Plan Quinquenal (2026-2030) para el desarrollo económico y social nacional, que prevé acelerar el desarrollo de sectores emergentes, incluidos los vehículos de nueva energía inteligentes y conectados.

El plan destaca la importancia de fomentar industrias con alto contenido tecnológico y amplia penetración en el mercado, creando nuevas oportunidades para que las empresas chinas asuman un papel de liderazgo en el escenario global.

«Estamos decididos a ampliar nuestra presencia en los principales mercados mundiales, incluidas las regiones de Europa, América y Asia, sin dejar de mejorar la competitividad global de los autobuses chinos», declaró Li Hongtao, director del Departamento de Mercadeo Internacional de Zhongtong Bus.

Confirmado.net – Xinhua