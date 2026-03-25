Un muerto y tres heridos tras balacera en la avenida Malecón Simón Bolívar

Hecho generó aglomeración de ciudadanos.

Un ataque armado se registró la noche de este martes en la avenida Malecón Simón Bolivar, en el centro de la ciudad.

Como consecuencia del ataque armado tres personas resultaron heridas y una falleció.

Uno de los afectados, vestido con una camisa roja, quedó tendido sobre la acera. Moradores se aproximaron para auxiliarlo mientras otras personas se concentraron en el sitio tras los disparos.

En el sector se reportó la presencia de una motocicleta que habría circulado por la zona antes de las detonaciones. La situación generó alarma entre quienes se encontraban en los alrededores.

Registros audiovisuales difundidos en redes sociales evidenciaron el momento posterior al ataque, en el que se observa a un hombre herido y a ciudadanos intentando asistirlo.

En una moto se observó que otra persona fue llevada en busca de atención medica.

Unidades investigativas continúan recabando información para esclarecer los hechos. (I)

Confirmado.net – El Universo