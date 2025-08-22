Urgente!

August 22, 2025

Corte de EE.UU. anula multa de USD 454 millones contra Trump

  • agosto 22, 2025
  • 0
  • 54
  • 2 Min Read

La Organización Trump fue multada por inflar sus cifras de activos en USD 2.200 millones de dólares, para lograr ventajas con aseguradoras y bancos. 

Una corte de apelación de Nueva York invalidó el jueves (21.08.2025) la multa de 454 millones de dólares impuesta en 2024 al presidente Donald Trump y otros acusados ​​en el caso por fraude civil en su empresa, que impulsó la fiscal estatal Letitia James.

Un panel de jueces de apelación opinó que la penalización, «que ordena a los acusados ​​pagar casi 500 millones de dólares al estado de Nueva York, es una multa excesiva que viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos», según informó la prensa local.

Los magistrados estuvieron de acuerdo, sin embargo, en mantener las medidas cautelares impuestas por el juez Arthur Engoron para «limitar la cultura empresarial» de la Organización Trump, declarada responsable de inflar su patrimonio para obtener préstamos favorables y otros beneficios financieros.

Engoron, de la Corte Suprema de Manhattan, limitó en febrero de 2024 la capacidad de Trump de hacer negocios en el estado de Nueva York durante los próximos tres años, además de la astronómica multa como líder de la Organización Trump, que hoy ha sido anulada.

La fiscal James, demócrata, ya la que Trump busca deshabilitar desde el poder, presentó la demanda civil contra Trump, sus dos hijos mayores y dos exdirectivos de la Organización Trump por inflar sus cifras de activos en unos 2.200 millones de dólares para lograr ventajas con aseguradoras y bancos.

Trump arremetió continuamente durante el proceso contra James, acusándola de desatar una «caza de brujas política», y también contra el juez Engoron, quien declaró responsables de fraude a los acusados ​​en una decisión sumaria antes de comenzar el juicio civil.

En su cuenta de Truth Social, el presidente celebró su «victoria» en «una de las peores persecuciones empresariales» de EE.UU., tildó el caso de «interferencia electoral», como ya hizo durante su campaña, y criticó el resto de casos en su contra que considera están siendo impulsados ​​por «jueces corruptos».

Confirmado.net – DW

