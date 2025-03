Conciencias oxidadas. Por Juan Cárdenas

Considerado como el mayor atraco de la historia, el opaco proceso de concesión del campo Sacha, la “Joya de la corona petrolera”, se allana al pago por ¡UNA SOLA VEZ y PARA VEINTE AÑOS!, de 1.500 millones de dólares, cifra que es inferior a la que hoy aporta el pozo Sacha a la caja fiscal por 1.700 millones anuales. ¿Se dan cuenta de la monstruosa diferencia?, es decir que prefieren recibir POR UNA SOLA VEZ, un bono de 1.500 millones y NO ¡34 mil millones de dólares en veinte años! Es la reedición de los funestos contratos de participación de la partidocracia, hoy incrementados por el reparto del 87,50% para el consorcio transnacional privado y apenas la miseria del 12,50% para el dueño del petróleo, el Ecuador de todos, no solo para una “familia”.

En su desesperación por justificar el despojo han comparado esta barbaridad con la negociación en tiempos de RC, de los campos Auca y Shushufindi. Esa fue una operación que trasladó el riesgo de inversión al sector privado para recuperar pozos marginales e improductivos. Acá entregan Sacha en plena producción bajo la profesional y patriótica gestión de Petroecuador. Súmense las “coincidencias” del número telefónico del consorcio que inició con un capital de 2 mil dólares, con el contacto de “El Ordeño”, antojada en “ordeñar” petróleo. Además, el Acuerdo Ministerial AM-40 para privatizar Sacha es del 26 de noviembre de 2024; pero los informes que sustentan esa terrible decisión serían de un día después, esto es del 27 del mismo mes y año. ¿Cómo es eso? Para rematar, ¿por qué no firmó la “oxidada”? y le hizo firmar al venezolano… Hasta sus panas de la derecha, por sus propios intereses, como Santos Albite, rechazan la turbia negociación.

Despida a sus asesores legales, no saben Derecho y confunden amo con siervo. El Mandante no es usted, el Mandante es el pueblo. usted es el mandatario, le hicieron meter las patas en su “comedida” cartita que comienza prometiendo no meterse con los políticos y luego se ensaña en odios y diatribas, tanto que uno de sus cercanos, el doctor Ramiro García Falconí, dice que el propio presidente ha generado un antinoboísmo.

Que el soberbio ministro no es brujo y no podía adivinar que el proveedor de chalecos y cascos haya sido declarado Contratista Incumplido o Adjudicatario Fallido; pero el comandante Vela, en comunicación dirigida al ministro el 24 de julio de 2024, desvirtúa su argumento de que, al 19 de agosto de 2024, fecha de la firma del contrato, esto es 26 días después de la advertencia militar, no sabría de las inhabilidades de High-End Defense Solutions.

Que la familia real no vive del Estado. Veamos: no pagan impuestos por años; quiso construir un complejo hotelero en la zona protegida de Olón; los contratos de la tía para el desayuno escolar, comida de los presos y para el etanol; PROGEN y las barcazas; las chauchitas del ñaño en Petronoboa; el Ordeño que huele el petróleo de Sacha. No vinieron con un programa de gobierno sino con un plan de negocios y como se les acorta el tiempo, atropellan todo.

A los chicos que contrataron para que hagan campaña les botan y no les pagan, pero alegaron que era un programón para combatir el desempleo. Para rematar veamos lo que dice Durán Barba, el “consultor” estrella de los mentirosos en campaña: “las elecciones se ganan polarizando al electorado, sembrando el odio hacia el candidato ajeno… es clave, dice, estudiar al votante común, poco informado, ese que dice “no me interesa la política” …

El papel de los medios es fundamental, no hay que educar a la gente…” Pero con todos esos condimentos, comerán crudo. Se les viene el pueblo con su voto. “Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores…”

Artículo firmado por Juan Cárdenas

