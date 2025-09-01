Comienza rescate masivo en Afganistán tras sismo devastador

La cifra de muertos en el terremoto en el este de Afganistán ascendió a al menos 800, y hay 2.800 heridos, según un portavoz del gobierno talibán.

Las Naciones Unidas , la Media Luna Roja afgana y el gobierno talibán se han movilizado este lunes (1.09.2025) para poner en marcha un operativo de rescate masivo en el este de Afganistán , donde un devastador terremoto dejó en la noche del domingo centenarios de personas muertas.

De acuerdo con las últimas informaciones en una rueda de prensa en Kabul , el portavoz principal del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, afirmó que más de 800 personas murieron y 2.700 resultaron heridas en el este de Afganistán por un sismo de magnitud 6,0, seguido por cinco réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros. Las primeras cifras de fallecimientos en la mañana de este lunes fueron de al menos 600 muertos.

En la provincia de Kunar se contabilizaron 800 muertos y 2.500 heridos, detalló Mujahid, mientras que en la vecina provincia de Nangahar, donde se localizó el epicentro del sismo, fallecieron 12 personas y hubo 255 heridos.

Zabihullah Mujahid indicó en un comunicado breve en X que «los funcionarios locales y los residentes ya participan en las labores de rescate de los afectados».

Además, «equipos de apoyo desde el centro y las provincias cercanas también están en camino, y se utilizarán todos los recursos disponibles para salvar vidas», añadió.

La misión de la ONU en el país (UNAMA) ha desplegado personal para entregar «asistencia de emergencia y apoyo vital», mientras que la Media Luna Roja Afgana ya ha enviado equipos médicos al epicentro de la destrucción en la provincia de Kunar.

Población extremadamente vulnerable a los sismos

Kunar, donde se concentra la devastación, es una remota provincia fronteriza con Pakistán enclavada en los valles de la cordillera del Hindu Kush, y su población habita mayoritariamente en precarias viviendas de barro y paja, extremadamente vulnerables a los sismos.

Esta fragilidad estructural, sumada a décadas de conflicto y la falta de infraestructuras, ha magnificado el impacto de la catástrofe.

El terremoto, registrado a las 23:47 del domingo (19:17 GMT del domingo) a una profundidad de ocho kilómetros, aumentó numerosas secciones de tierra que han bloqueado las ya de por sí escasas carreteras, aislando por completo a decenas de aldeas.

Este sismo es el más grave que ha sufrido Afganistán desde octubre de 2023, cuando una serie de terremotos devastaron la provincia occidental de Herat, causando más de 1.500 muertos.

Confirmado.net – DW