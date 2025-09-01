Patentes de nanotecnología de China lideran en el mundo 

BEIJING, En los últimos 25 años, el 43 por ciento del número de patentes de nanotecnología autorizadas a nivel global ha correspondido a China, lo que la ha llevado a ocupar el primer lugar en el mundo, según un libro blanco publicado el domingo.

Entre 2000 y 2025, se han concedido más de 1,07 millones de tales patentes en todo el planeta, de las cuales 464.000 han sido del país asiático.

Esta participación supera el total combinado de Estados Unidos, Japón y la República de Corea, de acuerdo con el libro, titulado «Industria de la nanotecnología de China 2025», dado a conocer en un foro sobre esta industria, celebrado en Beijing.

El portafolio de las patentes chinas se centra principalmente en áreas clave, como los dispositivos semiconductores, la química catalítica, la biomedicina y los nuevos materiales. Beijing, Shanghai, Shenzhen y Suzhou lideran el sector de los semiconductores, mientras que las patentes biomédicas se concentran en las dos primeras ciudades junto con Guangzhou, detalla el documento.

La Academia de Ciencias de China aparece a la cabeza en el mundo entre los titulares de patentes, con 23.400.

La tasa de transferencia y concesión de licencias de patentes nanotecnológicas en el país ha superado el 8 por ciento, lo que refleja una mejora continua en la eficiencia de la comercialización.

Hasta mayo pasado, la cifra de empresas nanotecnológicas chinas había sobrepasado las 34.500, y 739 de ellas cotizaban en la bolsa.

Además, su plantilla acumulada era de 9,92 millones de empleados. Se proyecta que el mercado mundial de la nanotecnología crezca hasta alcanzar los 1,5 billones de dólares para finales de este año, con una tasa compuesta de crecimiento anual por encima del 17 por ciento entre 2018 y 2025, indica el texto.

El foro de la industria es uno de los subforos de la X Conferencia Internacional sobre Nanociencia y Tecnología, que se realiza en Beijing entre el sábado y el lunes, organizada por el Centro Nacional de Nanociencia y Tecnología de China.

En el encuentro, siete científicos de renombre mundial han pronunciado discursos. Más de 600 académicos reputados han presentado informes en torno a 15 temas de actualidad en este campo, en los que se muestran los más recientes avances investigativos y logros científicos.

En la ceremonia inaugural, llevada a cabo el sábado, el presidente de la conferencia, Bai Chunli, afirmó que la nanotecnología es una fuerza fundamental e impulsora de avances en áreas estratégicas, como la energía verde, la biomedicina y las tecnologías de la información, a la vez que acelera la formación de nuevas fuerzas productivas de calidad.

El auge de la inteligencia artificial ha generado oportunidades revolucionarias para la nanotecnología, transformando profundamente sus paradigmas investigativos.

En el futuro, se intensificarán los esfuerzos encaminados a fortalecer la investigación básica, impulsar el desarrollo orientado hacia sus aplicaciones,Profundizar la cooperación internacional y seguir aprovechando su papel crucial en la innovación y el desarrollo global, agregó Bai, también académico de la Academia de Ciencias de China.

Con información de Xinhua