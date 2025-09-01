Urgente!

Patentes de nanotecnología de China lideran en el mundo 
September 1, 2025

Independiente del Valle es el ganador de la fase inicial de la Liga Ecuabet 2025 y consigue un cupo directo a la Copa Libertadores 2026

La derrota de Barcelona SC frente a Universidad Católica en la fecha 27 dejó el camino despejado para que los rayados se consoliden como el favorito al título.

Independiente del Valle confirmó su dominio en la primera fase de la Liga Ecuabet 2025 tras la derrota de Barcelona SC ante Universidad Católica y se quedó con el primer lugar de la tabla sacando una diferencia de 12 puntos a falta de 3 fechas, lo que le permite asegurar un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Jugadores de Independiente del Valle celebrando la clasificación al hexagonal final. Foto: API

El equipo dirigido por Javier Rabanal mantuvo una campaña sólida, caracterizada por regularidad en su juego, solidez defensiva y un ataque efectivo que le permitió sacar ventaja sobre sus perseguidores, obteniendo solo dos derrotas y ocho empates en 27 partidos.

Con una plantilla joven reforzada por jugadores de experiencia, los rayados de Sangolquí lograron imponerse en partidos claves y mantener una diferencia que resultó inalcanzable para sus rivales.

Este primer lugar no solo le otorga la clasificación internacional, sino también la posibilidad de coronarse campeón de la temporada. Además, representa un paso más en la consolidación del proyecto deportivo de Independiente, que en los últimos años se ha convertido en uno de los clubes más competitivos del país y de la región.

Con el boleto a la Libertadores 2026 ya asegurado, Independiente del Valle se enfocará en lograr el título en el hexagonal final y prepararse para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en busca del doblete esta temporada. (D)

Confirmado.net-El Universo

