Estos nutrientes ayudan a reducir el riesgo de cáncer de mama

Investigadores estudiaron a más de 300 mujeres de entre 18 y 70 años.

Un estudio realizado en Irán evaluó cómo ciertos componentes de la dieta pueden influir en el desarrollo del cáncer de mama. Para ello, los investigadores estudiaron el régimen alimenticio de 310 mujeres de entre 18 y 70 años, la mitad de las cuales había sido diagnosticada con la enfermedad.

Imagen ilustrativa123RF

De acuerdo con los resultados publicados por Scientific Reports, una dieta rica en nutrientes antioxidantes puede influir en un menor riesgo de sufrir ese tipo de cáncer, especialmente en aquellas mujeres que ya pasaron el período de la menopausia.

Durante la investigación, cada mujer respondió un cuestionario detallado sobre su alimentación, con lo que se elaboró un índice sobre la ingesta de nutrientes antioxidantes, como las vitaminas A, C y E, el magnesio, el selenio y el zinc. Luego, analizaron esos datos en relación con los casos de cáncer de mama diagnosticados.

Otros factores que se tuvieron en cuenta en el estudio fueron la edad, el peso, el nivel de actividad física, el historial reproductivo y los antecedentes familiares de cáncer.

Las conclusiones

Tras analizar los datos, los especialistas concluyeron que aquellas mujeres con dietas que incluyen niveles más altos de antioxidantes son menos propensas a sufrir cáncer de mama. Incluso aquellas con niveles medios de antioxidantes en sus dietas mostraron probabilidades notablemente más bajas de sufrir la enfermedad que las que tuvieron la ingesta más baja. Este beneficio fue aún más evidente en las mujeres en la etapa postmenopáusica.

No obstante, los investigadores aclararon que, aunque la dieta rica en antioxidantes puede reducir el riesgo de padecer cáncer de mama, no tendría tanta influencia en el grado de agresividad de la enfermedad.

El cáncer de mama es el tipo de tumor más común entre las mujeres. En las últimas décadas, los casos pasaron de 1 de cada 10 a 1 de cada 7 mujeres. La Organización Mundial de la Salud señaló que en 2020 fueron diagnosticados unos 2,3 millones casos de cáncer de mama en el mundo y se registraron cerca de 685.000 muertes por esa enfermedad.

Confirmado.net – RT