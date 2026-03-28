China advierte contra posible producción de municiones de Estados Unidos en Filipinas

BEIJING, China advirtió hoy jueves a Estados Unidos y sus aliados que no lleven la confrontación de bloques ni conflictos a la región Asia-Pacífico, luego de las declaraciones del Pentágono respecto a que una alianza de fabricación liderada por la parte estadounidense está buscando establecer una nueva línea de producción de municiones en Filipinas.

«China siempre ha sostenido que la cooperación militar y de seguridad entre países no debe tener como objetivo ningún tercero, dañar sus intereses ni socavar la paz y la estabilidad regionales», afirmó Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en una conferencia de prensa regular.

Tras calificar a Asia-Pacífico como la fuerza motriz y estabilizadora más importante para el desarrollo y la prosperidad mundiales, el portavoz chino señaló que Estados Unidos y sus aliados deberían respetar sinceramente las aspiraciones comunes de los países de la región y hacer más contribuciones a la paz y la estabilidad, en lugar de traer confrontación de bloques y conflictos a Asia-Pacífico.

«Si los países en cuestión quieren convertirse en un polvorín, esto solo se volverá en su contra. China defenderá firmemente su soberanía territorial, intereses de seguridad y otros derechos e intereses legítimos», ratificó Lin.

Confirmado.net – Xinhua