Central térmica Esmeraldas I: dos días antes de lo planificado volvió a generar energía

Estuvo en mantenimiento programado con una duración de 15 días, pero los trabajos concluyeron antes de lo previsto, en 13 días.

Dos días antes de lo previsto, la central térmica Esmeraldas I reanudó la generación de 125 megavatios (MW), informó la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

La termoeléctrica entró en fase de mantenimiento preventivo por quince días desde el pasado 5 de marzo, pero los trabajos concluyeron antes de lo estimado, en trece días.

Las labores mecánicas, eléctricas y civiles se enfocaron en componentes clave, como:

La caldera (donde se produce el vapor de agua para mover la turbina de generación)

La bomba de abastecimiento de agua desmineralizada

Corrección de fugas en la turbina

Optimización de los ventiladores de la torre de enfriamiento

En los trabajos, encabezados por el equipo técnico de la Unidad de Negocio Celec Termoesmeraldas, contaron con la colaboración de 110 trabajadores, que fueron contratados de forma ocasional y que laboraron en jornada extendida de lunes a domingo.De acuerdo con el cronograma anual, está previsto un mantenimiento mayor de la planta en el tercer trimestre, que durará alrededor de 45 días. (I)

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